Huawei, Tofaş’ın çözüm ortağı oldu

Huawei Türkiye Enterprise İş Birimi, Tofaş iş birliği kapsamında, tüm iş süreçlerinde operasyonel verimlilik sağlaması hedefiyle veri tabanı altyapı dönüşüm projesine imza attı. Tofaş’ın ana iş kollarında hız ve verimlilik sağlayacak olan proje, gerçekleştirilen sunucu transferi kriterleri bakımından da Türkiye’de ilk ve tek veri göçü olma özelliğine sahip. FusionCube DB sunucusunun kullanıldığı dönüşümle, çok daha esnek bir yapı ve kullanıcı dostu arayüz söz konusu.

Sekiz farklı ana veri tabanının kullanıldığı sistemin genişletilebilir veri kapasitesi, ihtiyaca yönelik olarak artırılabiliyor. Hızlı ve güvenli veri kurtarma süreçleri açısından da önemli faydalar sağlayan bu dönüşüm, Tofaş için bazı farklı kazanımları da beraberinde getirdi. Aynı anda birçok veri tabanı transferi sorunsuz ve kayıpsız şekilde gerçekleştirilirken, kritik süreçlerde de performansın 3 kat arttığı gözlendi. Operasyon dâhilinde bir haftalık süre sonunda 20 TB’lık veri transferi gerçekleştirildi.

Maliyeti milyon dolarları bulabilecek veri kesintilerinin önlenmesi de proje açısından önemli konular arasındaydı. Ek destek yatırımlarıyla 5 yıl içinde yatırım maliyetinin yarı yarıya geri dönüşü, iş üretkenlik seviyesinin artırılması ve kullanım kolaylığı da projenin ana amaçlarından bazılarıydı.