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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.07.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Huawei telefonların işletim sistemi Android değil HongMeng OS mu olacak?

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Huawei telefonların işletim sistemi Android değil HongMeng OS mu olacak?

Huawei ile Google arasındaki problem nedeniyle gelecek Android güncellemeleriyle ilgili sıkıntılı bir süreç yaşayan Huawei'yle ilgili en merak edilen noktalardan biri telefonlarında gelecekte Android mi yoksa kendi geliştirdiği HongMeng OS işletim sistemini mi kullanacağı sorunsalı. Şirketten bu konuda net bir açıklama nihayet geldi.

Android ile yaşanan sorunların ardından Huawei'nin HongMeng OS adında yeni bir işletim sistemi geliştirdiği ve telefonlarında gelecekte bu işletim sistemini kullanmaya başlayacağı konuşulurken, şirketten bu konuda sürpriz bir açıklama geldi. Huawei'nin kendi geliştirdiği işletim sisteminin telefonlar için tasarlanmadığı ortaya çıktı. Şirketin yönetim kurulu üyelerinden biri olan Catherine Chen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ABD ile Çin arasında süregelen ticaret savaşına karşın Huawei telefonlarda Android işletim sisteminin kullanılmaya devam edeceğini kaydetti.

Bu açıklamayla birlikte Huawei telefonların Android güncellemelerini almayı sürdüreceği, Huawei'nin işletim sistemini mobil cihazlarında görmeyeceğimiz de net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Peki HongMeng OS neden geliştiriliyor? Telefonlarda görmeyeceksek bu işletim sistemi nerelerde kullanımda olacak? 

Chen, HongMeng OS'un daha çok iOT cihazlar için tasarlandığına vurgu yaptı. Gelecekte milyarlarca cihazın akıllanacağı düşünüldüğünde Huawei'nin HongMeng OS ile geleceğe oynadığı anlaşılıyor. 

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