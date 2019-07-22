Huawei telefonların işletim sistemi Android değil HongMeng OS mu olacak?
Huawei ile Google arasındaki problem nedeniyle gelecek Android güncellemeleriyle ilgili sıkıntılı bir süreç yaşayan Huawei'yle ilgili en merak edilen noktalardan biri telefonlarında gelecekte Android mi yoksa kendi geliştirdiği HongMeng OS işletim sistemini mi kullanacağı sorunsalı. Şirketten bu konuda net bir açıklama nihayet geldi.
Android ile yaşanan sorunların ardından Huawei'nin HongMeng OS adında yeni bir işletim sistemi geliştirdiği ve telefonlarında gelecekte bu işletim sistemini kullanmaya başlayacağı konuşulurken, şirketten bu konuda sürpriz bir açıklama geldi. Huawei'nin kendi geliştirdiği işletim sisteminin telefonlar için tasarlanmadığı ortaya çıktı. Şirketin yönetim kurulu üyelerinden biri olan Catherine Chen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ABD ile Çin arasında süregelen ticaret savaşına karşın Huawei telefonlarda Android işletim sisteminin kullanılmaya devam edeceğini kaydetti.
Bu açıklamayla birlikte Huawei telefonların Android güncellemelerini almayı sürdüreceği, Huawei'nin işletim sistemini mobil cihazlarında görmeyeceğimiz de net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Peki HongMeng OS neden geliştiriliyor? Telefonlarda görmeyeceksek bu işletim sistemi nerelerde kullanımda olacak?
Chen, HongMeng OS'un daha çok iOT cihazlar için tasarlandığına vurgu yaptı. Gelecekte milyarlarca cihazın akıllanacağı düşünüldüğünde Huawei'nin HongMeng OS ile geleceğe oynadığı anlaşılıyor.
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