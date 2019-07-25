Huawei telefonlara EMUI 9.1 güncellemesi geldi
Bugün itibarıyla 10 farklı Huawei telefon modeline EMUI 9.1 güncellemesi sunuldu.
EMUI 9.1 güncellemesi alan yeni telefonlar belli oldu. Huawei EMUI 9.1 güncellemesi 10 yeni model için ilk etapta yalnızca Çin‘de yayınlandı. İşte güncellemeyi alan Huawei telefonlar:
Huawei Mate 10
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate 10 Porsche Design
Huawei Mate RS Porsche Design
Huawei P20
Huawei P20 Pro
Nova 3
Honor 10
Honor V10
Honor Play
Peki EMUI 9.1 güncellemesi ile Huawei telefonlarda ne değişecek? Güncelleme, ilk olarak cihazın performansını doğrudan etkiliyor ve güncelleme sonrası yüzde 20 oranında performans iyileştirilmesi yapılıyor. 2 GB'a kadar depolama alanını boşaltan ve kullanıcılara yer açan güncelleme, aynı zamanda GPU Turbo 3.0 özelliğini de yüklendiği telefonlara getiriyor.
Çin'de yayınlanan güncellemenin dünya geneline ne zaman dağıtılacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
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