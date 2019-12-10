Huawei telefonlar için çok önemli HarmonyOS uyarısı

Mayıs ayından bu yana ABD ambargosu nedeniyle Google ile sorunlar yaşayan Huawei, bir süredir de kendi işletim sistemi üzerinde çalışıyor. HarmonyOS adı verilen bu özel işletim sistemi, akıllı saatler, akıllı ekranlar, araç içi sistemler ve akıllı hoparlörler gibi akıllı cihazlar için uyumlu. Huawei'den yapılan açıklamaya göre yeni çıkacak işletim sistemi 4 farklı özelliği beraberinde getirecek. Şirkete göre işletim sistemi, dağıtılmış mimari ve dağıtılmış sanal veri yolu teknolojisi ile tüm senaryolarda kesintisiz ve iş birliğine dayalı bir deneyim sunacak. Yüksek performanslı IPC özelliği Deterministic Latency Engine ve yüksek performanslı Inter Process Communication (IPC) ile düşük performans sorunlarına çözüm olacak.

HarmonyOS, gelişmiş güvenlik ve düşük gecikme özelliğine sahip yeni bir mikro çekirdek tasarımı ile çekirdek işlevlerini basitleştirmek, çekirdek dışındaki kullanıcı modunda mümkün olduğunca çok sayıda sistem hizmeti uygulamak ve karşılıklı güvenlik koruması eklemeyi amaçlıyor. Çok cihazlı IDE ise geliştiricilerin birden fazla cihazda çalışan uygulamaları daha verimli bir şekilde oluşturmalarını planlıyor.

Huawei, HarmonyOS’un gelişimine yönelik yol haritasını da açıkladı. HarmonyOS 1.0, bu yıl başlayacak olan akıllı ekran ürünlerinde ilk kez kullanılacak. Sistem, önümüzdeki üç yıl boyunca giyilebilir ürünler, HUAWEI Vision ve otomobiller de dahil olmak üzere daha geniş bir akıllı cihaz yelpazesinde kullanıma sunulması hedefleniyor.









HUAWEI, HARMONYOS İÇİN TARİH VERDİ



Wang Chenglu, Android yerine HarmonyOS çalıştıracak olan Huawei akıllı telefon modellerinin 2020 yılının birinci çeyreğinde piyasaya sürüleceğini açıkladı. İşletim sisteminin, ilk olarak Mart ayında piyasaya sürülmesi beklenen Huawei P40 serisi akıllı telefonlarda yer alması bekleniyor.















