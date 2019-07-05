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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
05.07.2019 - 08:09, Son Güncelleme:

Huawei telefonlar Android güncellemesi alacak mı?

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Huawei telefonlar Android güncellemesi alacak mı?

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ABD merkezli şirketler Huawei cihazlar satabilir' açıklamasının ardından gözler Çinli şirkete dönmüş durumda. Google iptal ettiği lisansı tekrar Huawei'ye verecek mi? Huawei telefonlar Android güncellemesi almayı sürdürecek mi? Hangi Huawei cihazlar Android Q güncellemesini alacak?

Huawei telefon sahipleri ve Huawei'den telefon almak isteyen kullanıcıların kafası hâlâ karışık. Her ne kadar G20 Zirvesi kapsamında Trump, Huawei'ye yeşil ışık yaksa da, Microsoft ve Intel'den Huawei'ye doğru olumlu bir adım gelse de, Google tarafı belirsizliğini koruyor. Trump, açıklamasında Google'dan bahsetmemiş olsa da, bu açıklama 'Google ile Huawei yollarına kaldığı yerden devam edecek' şeklinde yorumlandı. Peki durum gerçekten böyle mi?

Bu sorunun net bir yanıtı şu an için bulunmuyor. Huawei'nin yaşadığı bu kısıtlamaların nedeni, Çin hükumetiyle olan bağlantılarıyla ilgili şüpheler ve firmanın ekipmanlarının casusluk için kullanılabileceği şüphesi. Huawei, bunları her defasında yalanlamış bulunuyor.

Aslında, Huawei'in Android'e erişiminin tamamen kesilmesi halinde ikinci bir planı da var. Firmanın kendi işletim sistemi Hongmeng'i geliştirdiği biliniyor. Firma, Google Play Store geliştiricilerini kendi mağazası AppGallery'yi de kullanmaya davet etmişti. Yani Huawei, her ihtimale karşılık kendi işletim sistemine olan yatırımını sürdürüyor ve Android bilmecesi devam ediyor.

Peki Android Q güncellemesi alacak Huawei telefonlar hangileri?

-Huawei P30 Pro
-Huawei P30
-Huawei P30 Lite
-Huawei Mate 20 Pro
-Huawei Mate 20
-Huawei Mate 20X 5G
-Huawei P Smart 2019
-Huawei P Smart + 2019
-Huawei P Smart Z
-Huawei P20 Pro
-Huawei P20
-Huawei Mate 10 
-Huawei Mate 10 Pro
-Huawei Mate 10 Porsche Design
-Huawei Mate 20 Lite
-Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei P30 Pro elimizdeHuawei, P30 serisi yeni telefonlarını Paris’te dünyaya duyurdu. Hürriyet Teknoloji editörü Selim Öztürk P30 Pro’yu kutusundan çıkardı ve Eyfel Kulesi eşliğinde ilk görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz.
daha fazla video için

 

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