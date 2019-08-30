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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
30.08.2019 - 07:05, Son Güncelleme:

Huawei telefon sahiplerine önemli uyarı: Google artık yok!

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Huawei telefon sahiplerine önemli uyarı: Google artık yok!

Huawei, yeni akıllı telefon modellerinde aralarında Maps, YouTube'nin de bulunduğu Google uygulamalarına ve servislerine yer veremeyecek.

Huawei'nin yeni akıllı telefon modelleri aralarında Maps, YouTube'nin de bulunduğu Google uygulamalarını ve servislerini içermeyecek.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, Google, ABD hükümetinin Huawei'ye yönelik yaptırımları kapsamında Çinli telefon üreticisi Huawei'ye yaptırım uygulanacağını ve aralarında Google Maps, YouTube gibi uygulamalarında olduğu Google uygulamalarının Huawei'nin yeni telefon modellerinde yer almayacağını doğruladı.

Google'nin bu kararı, Huawei'nin yeni modellerinde Google'nin uygulama mağazası olan Google Play'e erişimin kısıtlanacağı anlamına da geliyor.

ABD hükümeti Amerikan teknoloji şirketlerine çeşitli sınırlamalar getirmiş ve bu kapsamda Huawei'ye ürün ve servis satışını Mayıs ayındaki düzenlemeyle kısıtlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay yaptığı açıklamada, yaptırımlarda bazı istisnalar olabileceğini belirtse de ABD'nin yetkili organları, Huawei'nin 130'dan fazla ticaret lisansı talebine olumlu yanıt vermedi.

"Satışlar olumsuz etkilenebilir"

Huawei ise yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin izin vermesi durumunda şirket olarak Google'nin Android platformunu kullanmaya devam edeceklerini, izin verilmemesi durumunda kendi işletim sistemlerini geliştirmeye devam edeceklerini belirtmişti.

Huawei'nin önümüzdeki haftalarda kullanıcıların beğenisine sunacağı yeni akıllı telefon modeli Mate 30 Pro, şirketin ABD'nin yaptırımlarından sonra sunacağı ilk amiral gemisi akıllı telefon modeli olacak.

Uzmanlar, Google uygulamalarını içermeyen Mate 30 serisinin ve çıkacak yeni Huawei modellerinin özellikle Avrupa satışlarında sıkıntı yaşayacağını savunuyor.

Huawei, Harmony OS ismiyle duyurduğu kendi işletim sistemi üzerinde çalışmayı sürdürüyor.

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