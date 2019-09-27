Huawei telefon sahiplerine güncelleme müjdesi
Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei'nin iki yıl öncesinde boy gösteren bazı telefon modellerine EMUI 10 güncellemesini dağıtacağı ortaya çıktı. Peki yeni güncellemeyi alacak telefonlar hangileri?
Huawei, eskiyen telefonlarına olan desteğini çekmiyor. Şirket, Huawei Mate 10, Mate 10 Pro ve Mate 10 Porsche Design modellerine EMUI 10 güncellemesini sunmaya karar verdi. Ancak bu telefonlar arasında Mate 10 Lite'ın bulunmaması dikkat çekiyor. Bunun nedeni ise daha zayıf bir işlemci kullanıyor olması.
Geliştiricilere kolaylık sağlamak için test sürecini başlatan teknoloji devi, her model için 2000 kişiyi test sürecine dahil edeceğini duyurdu. Başvurular 7 Ekim tarihine kadar devam ederken, ilk 100 kişi 30 Eylül tarihinde ilan edilecek.
Mate 10 serisi hali hazırda EMUI 9.1.0.321 sürümünü çalıştırıyor. Tüm bunlara ek olarak Beta sürecine sadece Çin’deki cihazlar katılabiliyor. Bu cihazların model numaraları ALP-AL00, ALP-TL00, BLA-AL00 ve BLA-TL00.
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