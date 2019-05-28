Huawei telefon sahiplerine çok önemli uyarı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHuawei telefon sahiplerine çok önemli uyarı
GeriTeknoloji Huawei telefon sahiplerine çok önemli uyarı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
28.05.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Huawei telefon sahiplerine çok önemli uyarı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Huawei telefon sahiplerine çok önemli uyarı

ABD'nin Çinli küresel teknoloji şirketi Huawei'ye yönelik yaptırımlarının, firmanın satıştaki telefonlarını kapsamadığı ifade edildi.

Huawei yetkililerinden alınan bilgiye göre, firmanın bugüne kadar satılmış, satışta olan ve stoklarda bulunan telefonları, ABD ambargosuna dahil değil.

Başta Google ve Android olmak üzere, şirketin ABD merkezli iş ortaklarının gelecek dönem iş birliklerine devam edilmeyeceğini duyurması üzerine Huawei yetkilileri, güvenlik güncellemelerini ve satış sonrası desteğini akıllı telefon ve tabletler için sağlamayı sürdüreceklerini bildirdi.

Google güvenlik güncellemeleri ise Huawei üzerinden dönemsel olarak sunulacak. Şu anda kullanılan ve satışta olan tüm modeller, Google servislerinin güncellemelerini alabilecek. Google servislerinin, bu şirkete ait olmayan üçüncü parti yazılımlarının ve EMUI arayüzünün güncellemeleri de devam edecek. Yazılım geliştiricisi Google olmayan tüm uygulamalarda, güncelleme süreçleri zaman fark etmeksizin yapılabilecek.

Huawei'nin SD Association (SDA) üyeliğinden çıkartılması sebebiyle SD hafıza kartlarında yaşanabilecek sorunlara yönelik de bilgi veren şirket yetkilileri, bugüne kadar satılmış ve satışta olan telefonlarda SD kart kullanımıyla ilgili sıkıntı yaşanmayacağını ve kullanıcıların SD kart hizmetini aynı şekilde alabileceklerini ifade etti.

Huawei'nin satışta bulunan ve ABD yaptırımları kapsamında olmayan telefon modelleri şunlar:

"P30 lite, P30 Pro, P30, Mate 20 Pro, Mate 20 lite, P20 Pro, P20, P20 Lite, Mate 10 lite, Mate 10 Pro, P Smart 2019, P Smart 2018, Y7 2019, Y6 2019, Y5 2019, Y7 2018, Y6 2018, Y5 2018, P10 Plus, P10, P10 lite, P9, P9 lite (2017)."

Yeni modeller için lisanslama süreçleri ise gelecek dönemde netlik kazanacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?