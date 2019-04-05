Huawei telefon fiyatlarını indiriyor
Çin'in önde gelen teknoloji markalarından biri olan Huawei, son olarak Paris'te Huawei P30 serisi telefonlarını duyurmuş ve dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şirket, bu kez İstanbul'da İstinye Park mağazasında iki gün süresince geçerli olacak indirimleri başlattı. İşte Huawei cihazların yeni fiyatları...
6-7 Nisan tarihleri arasında İstinye Park mağazasında Huawei, cihazlarının fiyatlarında indirime gidiyor. İki gün sonunda, yani 7 Nisan'ın ardından fiyatlar eski haline geri dönecek. Peki bu kısa süreli indirim kampanyası neticesinde Huawei, hangi cihazlarının fiyatlarını düşürdü? Kayda değer bir indirim var mı?
İşte Huawei cihazların indirimli fiyatları:
Huawei Mate 20 Pro – 5200 TL
Huawei Mate 20 Lite – 2080 TL
Huawei P Smart 2019 – 1520 TL
Huawei P20 Pro – 4000 TL
Huawei P20 Lite – 1840 TL
Huawei Y7 2019 – 1360 TL
Huawei Y6 2019 – 1199 TL
Ancak Huawei, sadece telefon fiyatlarını değil, akıllı saat ve Matebook X gibi bilgisayarlarının fiyatlarında da güncellemeye gitti. Buna göre;
Huawei Matebook X – 3999 TL
Huawei Matebook 13 – 4799 TL
Huawei Matebook X Pro – 10399 TL
Huawei Watch GT Active – 880 TL
Huawei Watch GT Classic – 1040 TL
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