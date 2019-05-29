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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.05.2019 - 09:11, Son Güncelleme:

Huawei teknik servis ücretlerini indirdi

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Huawei teknik servis ücretlerini indirdi

Huawei, bu haftadan itibaren başlayan kampanya kapsamında her ayın son Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri, her türlü telefon onarımında 100 TL’ye varan indirim yapacak.

Huawei Servis Günleri, ayda bir kere teknik servise kendisi gelip cihazı elden teslim eden kullanıcılar için geçerli oluyor. Kullanıcılar model fark etmeksizin telefonlarını doğrudan Huawei teknik servisine getirdiklerinde, yalnızca 1 saat içinde sorun giderilip telefon kendilerine teslim ediliyor.

Bu kampanyaya katılan Huawei Teknik Servisi adreslerine, kullanıcılar Huawei cihazlarındaki HiCare uygulamasından veya internet sitesinden (https://consumer.huawei.com/tr/support/service-day/) erişebilirler.

Teknik servis hizmeti alan kullanıcılara ayrıca güncel modeller için stoklarla sınırlı olarak ücretsiz ekran koruyucu film de hediye ediliyor.

Ücretsiz ekran koruyucu film stoklarla sınırlı olup; Mate 10 Lite, Mate10 Pro, Mate 20 Lite, P Smart 2018, P Smart 2019, P9 Lite 2107, P20, P20 Pro, P20 Lite, Y5 2018, Y6 2018 ve Y7 2018 model telefonları kapsıyor.

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