Huawei Phone Clone nedir? Ne işe yarıyor?

Eski telefonun verilerini yeni bir telefona taşımak için pek çok yöntem var; ancak bu yöntemlerin birçoğu yeterli depolama alanınız yoksa veya bir bilgisayara yakın değilseniz çok mümkün olamıyor. Verilerimizi cihazlararası taşıdığımız sırada kişisel bilgilerimizin bir kısmını da kaybedebiliyoruz. İşte, “Phone Clone” uygulaması tüm bu zorlukları aşmak için Huawei mühendisleri tarafından özel olarak geliştirildi.

Telefonunuz ister Android ister IOS olsun, eski/ yeni telefonunuza yüklediğiniz Phone Clone uygulamasını açtıktan sonra ekrandaki yönergeleri takip ederek verilerinizi diğer aygıtınıza kolayca taşıyabilirsiniz. Diğer telefonunuzda rehber, fotoğraflar ve videolar olmak üzere üç tür veri taşıyabilirken, ‘Phone Clone’ uygulaması ile arama kayıtları, ses&müzik, belgeler ve uygulamalarınızı kolayca taşıyabiliyorsunuz.