Huawei P9'dan Android Oreo sürprizi
Yetersiz donanıma sahip olduğu gerekçesi ile Oreo güncellemesi almayacağı iddia edilen Huawei P9 için, şirketten güncellemenin yayınlanacağı açıklaması geldi.
Yılın başında Huawei P9 için Oreo Beta sürümü yayınlanmıştı fakat geçtiğimiz ay gelen bir soru üzerine Huawei İngiltere, Huawei P9 Android Oreo güncellemesinin yayınlanmayacağını duyurmuştu. Gerekçe olarak telefonun yetersiz donanıma sahip olduğu iddia edilmişti.
Bu bilginin yanlış olduğunu belirten şirket, Huawei P9 için Oreo güncellemesinin yayınlandığını açıkladı.
Güncellemenin dağıtımına Çin'den başlanırken, bir uygulama açıkken küçük pencerede video izlenmesine imkan veren Picture-in-Picture özelliği, yeni emojiler, gelişmiş pil detayları ve bildirim erteleme gibi farklı yenilikler sunuldu.
Henüz güncelleme hakkında detaylı bilgiler bilinmese de önümüzdeki haftalarda güncellemenin dünya genelinde yayınlanacağı açıklandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle