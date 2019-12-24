Huawei P40 Pro nasıl fotoğraf çekecek?

Huawei, Mate 30 Pro model telefonunu Ocak ayında Türkiye'ye getireceğini duyurdu. Google servisleri olmaksızın satışa sunulacak olan telefona Türkiye'de olan ilginin ne düzeyde olacağı merak konusu olurken, şirket diğer yandan bir sonraki telefonları, yani Huawei P40 serisi üzerinde son çalışmalarını yapıyor. Şirketin fotoğraf telefonları olan yeni P40 serisinin Mobil Dünya Kongresi'nden birkaç hafta sonra tanıtılabileceği düşünülürken, Huawei P40 Pro ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.



Şirkete yakın kaynaklardan biri olan Ming-Chi Kuo'nun araştırma raporuna göre Huawei, gelecek modeli P40 Pro'da 10x optik zuma sahip bir kameraya yer vermeyi planlıyor. Eğer bu iddia doğru çıkarsa, Huawei P40 Pro, ilk 10x optik zum özelliğine sahip telefon olabilir.



Halihazırda satışta olan telefonlara baktığımızda 10x hibrit zum yapabilen veya 5x optik zum yapabilen telefon modelleri mevcut. Ancak Huawei, P40 Pro ile çıtayı biraz daha yükselteceğe benziyor.











