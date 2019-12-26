Huawei P40 Pro işte böyle görünüyor! Özellikleri nasıl olacak?

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, P40 serisi telefon modelleri üzerinde son hazırlıklarını yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Mate 30 Pro model telefonunu Türkiye'ye getireceğini duyuran şirketin Şubat ayı sonunda P40 serisini gün yüzüne çıkarması bekleniyor. P serisi, şirketin fotoğrafçılık üzerine yoğunlaştığı telefonları kapsadığından kameralarının üzerinde ayrıca durmak gerekiyor. P40 Pro'ya ait sızan görüntülere bakıldığında Huawei P40 Pro'nun arka yüzünde 5 kamera bulunduğu görülüyor.



Leica imzası taşıyan kameralar bir yana cihazın ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen Sony IMX686 olacak. Ultra geniş açılı kamerası 20 MP çözünürlüğünde görüntü yakalayabilirken, periskop kamera da 12 MP çözünürlüğünde olacak.



6.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen telefon, QHD+ ekran çözünürlüğü sunarken, 90 Hz yenileme hızı da oldukça dikkat çekici. Bu sayede cihazın yüzde 98 ekran/kasa oranı sunduğunu da belirtelim. En azından sızan görüntüler eşliğinde şirkete yakın kaynakların iddiası bu yönde.