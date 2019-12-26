MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHuawei P40 Pro işte böyle görünüyor! Özellikleri nasıl olacak?
GeriTeknoloji Huawei P40 Pro işte böyle görünüyor! Özellikleri nasıl olacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
26.12.2019 - 08:37, Son Güncelleme:

Huawei P40 Pro işte böyle görünüyor! Özellikleri nasıl olacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Huawei P40 Pro işte böyle görünüyor! Özellikleri nasıl olacak?

Çinli Huawei'nin gelecek yılın ilk çeyreğinde duyurmayı planladığı yeni akıllı telefonu Huawei P40 Pro'nun görüntüleri internete sızdı. Yeni telefonla ilgili önemli ipuçları veren görüntülerle birlikte arka yüzdeki kameraların özellikleri ise kullanıcıları şaşırtacak.

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, P40 serisi telefon modelleri üzerinde son hazırlıklarını yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Mate 30 Pro model telefonunu Türkiye'ye getireceğini duyuran şirketin Şubat ayı sonunda P40 serisini gün yüzüne çıkarması bekleniyor. P serisi, şirketin fotoğrafçılık üzerine yoğunlaştığı telefonları kapsadığından kameralarının üzerinde ayrıca durmak gerekiyor. P40 Pro'ya ait sızan görüntülere bakıldığında Huawei P40 Pro'nun arka yüzünde 5 kamera bulunduğu görülüyor. 

Leica imzası taşıyan kameralar bir yana cihazın ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen Sony IMX686 olacak. Ultra geniş açılı kamerası 20 MP çözünürlüğünde görüntü yakalayabilirken, periskop kamera da 12 MP çözünürlüğünde olacak. 

Huawei P40 Pro işte böyle görünüyor Özellikleri nasıl olacak

6.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen telefon, QHD+ ekran çözünürlüğü sunarken, 90 Hz yenileme hızı da oldukça dikkat çekici. Bu sayede cihazın yüzde 98 ekran/kasa oranı sunduğunu da belirtelim. En azından sızan görüntüler eşliğinde şirkete yakın kaynakların iddiası bu yönde. 

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle