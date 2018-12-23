Huawei P30'un özellikleri kullanıcıları şaşırtacak!
Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin gelecek yıla damga vurması beklenen telefonu Huawei P30'la ilgili yeni bilgiler internete sızmaya devam ediyor. Bakın Huawei P30 hangi özelliklerle geliyor?
Leica ile yaptığı işbirliği sonucunda son yıllarda üst seviye kamera performansı sunan Huawei'nin gelecek yıl satışa sunması planlanan telefonu Huawei P30’da kullanacağı kamera hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.
Huawei P30'un arka yüzünde 3 kamera bulunması bekleniyor. Bu kameralardan en büyüğü yani ana kamera 40 Megapiksel çözünürlüğe ve 5X optik yakınlaştırma yeteneğine sahip olacak. Diğer iki kameranın çözünürlüğü ise henüz bilinmezliğini koruyor.
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