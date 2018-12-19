Huawei P30 Pro'nun ilk görüntüleri yayınlandı
Bir aksesuar firmasının Huawei P30 ve P30 Pro için üretilen kılıfların fotoğraflarını paylaşmasının ardından merakla beklenen modellerin tasarımları ortaya çıktı.
Son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiren Huawei, bu yılın başlarında satışa sunduğu P20 Pro modeli ile güzel bir ivme yakalamıştı. Başarısını sürdürmek isteyen Çinli şirket, önümüzdeki yıl satışa sunulacak P30 Pro modelinde 4 arka kameraya yer verecek.
Olixar adındaki aksesuar firmasının Huawei P30 ve P30 Pro için çıkarılacak kılıfların görsellerini yayınlamasının ardından yeni modellerin tasarımları belirlenmiş oldu. Yayınlanan görselde Huawei P30 modelinin 3 arka kameraya P30 Pro'nun ise 4 arka kameraya sahip olduğu görülüyor.
Paylaşılan fotoğrafta görülen bir başka durum ise ekranın su damlası olarak adlandırılan çentiğe sahip olması. Merakla beklenen modellerinin Şubat ayında tanıtımının yapılacağı beklenirken Mart ayında da satışa sunulacağı söylenenler arasında.
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