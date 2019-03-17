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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
17.03.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Huawei P30 ve Huawei P30 Pro'nun özellikleri belli oldu!

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Huawei P30 ve Huawei P30 Pro'nun özellikleri belli oldu!

Çinli telefon üreticisi Huawei'nin uzun zamandır beklenen yeni telefonları Huawei P30 ve P30 Pro'nun özellikleri hemen hemen belli oldu. İşte Çinlilerin yeni oyuncakları...

Huawei P30 ve Huawei P30 Pro, telefon üreticisi Huawei'nin Mate 20 Pro'dan sonraki en iyi telefonları olacak. Yakın zamanda yapılan performans testlerinde Huawei P30 Pro'dan bile yüksek puan almayı başaran Huawei P30, oldukça dikkat çekici bir telefon olacak gibi görünüyor. Diğer yandan şirket, Huawei P30 Lite adında fiyatı daha uygun bir telefon da satışa çıkaracak. Şimdi isterseniz yeni telefonların muhtemel özelliklerine yakından bakalım:

Huawei P30 Pro teknik özellikleri

6.47 inç Full HD+ (2340 x 1080 piksel) OLED HDR Ekran

Huawei Kirin 980 işlemci (2 x Cortex A76 2.6 GHz + 2 x Cortex A76 1.92 GHz + 4 x Cortex

A55 1.8 GHz) işlemci, 720 MHz ARM Mali-G76MP10 GPU

8 GB LPDDR4x RAM, 128GB / 256GB / 512GB, NM kartl (en fazla 256 GB)

Android 9.0 (Pie), EMUI 9.0

40MP f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera, OIS, 20MP Ultra Geniş Açılı kamera f/2.2 , 8MP Telefoto f/2.4, 10x Hibrit Yakınlaştırma, ToF 3D kamera

32MP ön kamera

Hibrit Çift SIM (nano + nano / NM kartı)

Ekrana gömülü parmak izi okuyucu

Suya ve toza dayanıklılık (IP68 sertifikası)

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz ve 5GHz) (dalga2), Bluetooth 5 LE, GPS (L1 + L5 çift bant), NFC, USB Type-C

Huawei Super Charge hızlı şarjlı 4.200 mAh

Huawei P30 ve Huawei P30 Pronun özellikleri belli oldu

Huawei P30 teknik özellikleri

6.1 inç Full HD+ (2340 x 1080 piksel) OLED HDR Ekran

Huawei Kirin 980 işlemci (2 x Cortex A76 2.6 GHz + 2 x Cortex A76 1.92 GHz + 4 x Cortex

A55 1.8 GHz) işlemci, 720 MHz ARM Mali-G76MP10 GPU

6GB LPDDR4x RAM, 128GB depolama, NM kartlı 256GB’a kadar genişletilebilir hafıza

Android 9.0 (Pie), EMUI 9.0

40MP f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera, OIS, 20MP Ultra Geniş Açılı kamera f/2.2 , 8MP Telefoto f/2.4

32MP ön kamera

Hibrit Çift SIM (nano + nano / NM kartı)

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı

Suya ve toza dayanıklılık (IP68 sertifikası)

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz ve 5GHz) (dalga2), Bluetooth 5 LE, GPS (L1 + L5 çift bant), NFC, USB Type-C

Huawei Super Charge hızlı şarjlı 3.650mAh

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