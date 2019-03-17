Huawei P30 ve Huawei P30 Pro'nun özellikleri belli oldu!
Çinli telefon üreticisi Huawei'nin uzun zamandır beklenen yeni telefonları Huawei P30 ve P30 Pro'nun özellikleri hemen hemen belli oldu. İşte Çinlilerin yeni oyuncakları...
Huawei P30 ve Huawei P30 Pro, telefon üreticisi Huawei'nin Mate 20 Pro'dan sonraki en iyi telefonları olacak. Yakın zamanda yapılan performans testlerinde Huawei P30 Pro'dan bile yüksek puan almayı başaran Huawei P30, oldukça dikkat çekici bir telefon olacak gibi görünüyor. Diğer yandan şirket, Huawei P30 Lite adında fiyatı daha uygun bir telefon da satışa çıkaracak. Şimdi isterseniz yeni telefonların muhtemel özelliklerine yakından bakalım:
Huawei P30 Pro teknik özellikleri
6.47 inç Full HD+ (2340 x 1080 piksel) OLED HDR Ekran
Huawei Kirin 980 işlemci (2 x Cortex A76 2.6 GHz + 2 x Cortex A76 1.92 GHz + 4 x Cortex
A55 1.8 GHz) işlemci, 720 MHz ARM Mali-G76MP10 GPU
8 GB LPDDR4x RAM, 128GB / 256GB / 512GB, NM kartl (en fazla 256 GB)
Android 9.0 (Pie), EMUI 9.0
40MP f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera, OIS, 20MP Ultra Geniş Açılı kamera f/2.2 , 8MP Telefoto f/2.4, 10x Hibrit Yakınlaştırma, ToF 3D kamera
32MP ön kamera
Hibrit Çift SIM (nano + nano / NM kartı)
Ekrana gömülü parmak izi okuyucu
Suya ve toza dayanıklılık (IP68 sertifikası)
Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz ve 5GHz) (dalga2), Bluetooth 5 LE, GPS (L1 + L5 çift bant), NFC, USB Type-C
Huawei Super Charge hızlı şarjlı 4.200 mAh
Huawei P30 teknik özellikleri
6.1 inç Full HD+ (2340 x 1080 piksel) OLED HDR Ekran
Huawei Kirin 980 işlemci (2 x Cortex A76 2.6 GHz + 2 x Cortex A76 1.92 GHz + 4 x Cortex
A55 1.8 GHz) işlemci, 720 MHz ARM Mali-G76MP10 GPU
6GB LPDDR4x RAM, 128GB depolama, NM kartlı 256GB’a kadar genişletilebilir hafıza
Android 9.0 (Pie), EMUI 9.0
40MP f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera, OIS, 20MP Ultra Geniş Açılı kamera f/2.2 , 8MP Telefoto f/2.4
32MP ön kamera
Hibrit Çift SIM (nano + nano / NM kartı)
Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı
Suya ve toza dayanıklılık (IP68 sertifikası)
Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz ve 5GHz) (dalga2), Bluetooth 5 LE, GPS (L1 + L5 çift bant), NFC, USB Type-C
Huawei Super Charge hızlı şarjlı 3.650mAh
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