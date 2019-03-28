Huawei P30 ve Huawei P30 Pro Türkiye fiyatları az önce açıklandı!

Huawei'nin özellikle fotoğraf yetenekleriyle dikkat çeken yeni telefonları Huawei P30 ve Huawei P30 Pro'nun Türkiye fiyatları açıklandı. Fiyatlara bakıldığında ise şirketin Huawei Mate 20 Pro'nun çıkış fiyatını baz aldığı dikkat çekti. Buna göre 6 GB RAM + 128 GB depolama hafızalı Huawei P30'un fiyatı 5699 TL olarak belirlendi. Huawei P30 Pro'yu almak isteyen kullanıcılar ise biraz daha fazla ödeyecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre 6 GB RAM + 128 GB depolama hafızalı Huawei P30 Pro'nun fiyatı 6999 TL, 8 GB RAM + 256 GB depolama hafızalı olan Huawei P30 Pro ise 7999 TL'den satışa sunulacak.



Huawei P30 serisi telefonlar 6 Nisan tarihinde Türkiye'de satışa sunulacak. Kullanıcılar, telefonu ilk elden deneyimlemek istedikleri taktirde İstinye Park Huawei Deneyim Mağazası’ndan ve İzmir MaviBahçe Huawei Deneyim Mağazası’na gitmesi gerekiyor.



HUAWEI P30 ÖZELLİKLERİ

Huawei, Paris'te düzenlenen etkinlikle beraber yeni telefonlarını sahneye çıkardı. Uzun zamandır beklenen Huawei P30 ve P30 Pro, gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. 6.1 inç boyutunda OLED ekrana sahip olan P30, Full HD+ çözünürlük sunuyor. Bununla beraber küçük bir çentiğe sahip olan ekran yüksek kontrast oranı ve düşük güç tanıtıma sahip.

Donanım tarafına geldiğimizde ise Huawei P30 Pro'nun Kirin 980 işlemciden güç aldığını görüyoruz. Aynı zamanda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan telefon 3650 mAh kapasiteli batarya ile geliyor.





Cihazı rakiplerinden ayıran en önemli özelliği ise kamerası, 40 Megapiksel, 16 Megapiksel ve 8 Megapiksel olmak üzere üçlü arka kameraya sahip olan telefon fotoğraf konusunda oldukça yetenekli. Bununla birlikte Ön tarafta yer alan 32 Megapiksellik kamera ile iyi bir selfie deneyimi de yaşayabileceksiniz.

İnce çerçeveler sayesinde ekran-kasa oranını en üst seviyeye çıkaran P30, Black, Pearl White, Aurora, Amber sunrise, Breathing Crystal olmak üzere 5 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

HUAWEI P30 PRO ÖZELLİKLERİ

6.47 inç'lik ekranıya gelen ve 1080×2340 piksel ekran çözünürlüğü sunan Huawei P30 Pro, küçük bir çentik ve OLED ekran kullanıyor. Ekran özellikleri bunlarla sınırlı değil. Aynı zamanda ekrana gömülü parmak izi okuyucusu yer alıyor. Huawei'nin kendi geliştirdiği en güçlü mobil işlemcisi olan Kirin 980'den güç alan Huawei P30 Pro, 8 GB RAM'le geliyor. Diğer yandan cihaz 128 GB ve 256 GB depolama kapasitesi seçeneklerine de sahip.





40 Megapiksel, 20 Megapiksel ve 8 Megapiksel olmak üzere üçlü arka kameraya sahip olan telefonun ön tarafın 30 Megapiksel çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor. 4200 mAh bataryasıyla şarj sorununu ortadan kaldırması beklenen telefon, Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkarken aynı zamanda EMUI 9.1 arayüzüyle geliyor.

Huawei P30 Pro, Black, Pearl White, Aurora, Amber sunrise, Breathing Crystal olmak üzere 5 farklı renk seçeneğiyle gelecek.