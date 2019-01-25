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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.01.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Huawei P30 ve Huawei P30 Pro geliyor! İşte özellikleri

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Huawei P30 ve Huawei P30 Pro geliyor! İşte özellikleri

Çinli telefon üreticisi Huawei'nin bu yıl satışa çıkarmayı planladığı yeni telefonları Huawei P30 ve Huawei P30 Pro, pek çok yeni özellikle birlikte gelecek. İşte yeni Huawei telefonların muhtemel özellikleri...

Huawei, bu yıl pek çok telefon çıkaracak. Mate serisini de yenilemesi beklenen şirketin satışa sunacağı bir başka seri ise Huawei P30 ve Huawei P30 Pro'yu işaret ediyor. Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen telefonların P30 olanı 6.1 inç'lik ekranla, P30 Pro olan modeli ise 6.4 inç'lik daha büyük bir ekranla gelecek.

Üzerinde daha gelişmiş bir kamera sensörü bulunan Huawei P30, diğer yandan da tıpkı Oppo'nun yeni amiral telefonlarında olduğu gibi 10x optik zum sensörüne benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. İşlemci tarafında ise Huawei, yine kendi geliştirdiği işlemcisi Kirin 980 ile yeni telefonlarına güç verecek. İki farklı RAM kapasitesiyle gelecek olan telefonlarda 12 GB RAM dahi göreceğiz.

128 GB depolama alanı sunacak olan Huawei P30 ve Huawei P30 Pro, arka yüzünde üç kamera bulunduruyor. Bunların biri 40 MP, diğerleri de 20 MP + 13 MP çözünürlükte olacak. 

Android 9.0 Pie yüklü olarak gelmesi beklenen telefonların fiyatıyla ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor. 

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