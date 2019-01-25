Huawei P30 ve Huawei P30 Pro geliyor! İşte özellikleri
Çinli telefon üreticisi Huawei'nin bu yıl satışa çıkarmayı planladığı yeni telefonları Huawei P30 ve Huawei P30 Pro, pek çok yeni özellikle birlikte gelecek. İşte yeni Huawei telefonların muhtemel özellikleri...
Huawei, bu yıl pek çok telefon çıkaracak. Mate serisini de yenilemesi beklenen şirketin satışa sunacağı bir başka seri ise Huawei P30 ve Huawei P30 Pro'yu işaret ediyor. Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen telefonların P30 olanı 6.1 inç'lik ekranla, P30 Pro olan modeli ise 6.4 inç'lik daha büyük bir ekranla gelecek.
Üzerinde daha gelişmiş bir kamera sensörü bulunan Huawei P30, diğer yandan da tıpkı Oppo'nun yeni amiral telefonlarında olduğu gibi 10x optik zum sensörüne benzer özelliklere sahip olması bekleniyor. İşlemci tarafında ise Huawei, yine kendi geliştirdiği işlemcisi Kirin 980 ile yeni telefonlarına güç verecek. İki farklı RAM kapasitesiyle gelecek olan telefonlarda 12 GB RAM dahi göreceğiz.
128 GB depolama alanı sunacak olan Huawei P30 ve Huawei P30 Pro, arka yüzünde üç kamera bulunduruyor. Bunların biri 40 MP, diğerleri de 20 MP + 13 MP çözünürlükte olacak.
Android 9.0 Pie yüklü olarak gelmesi beklenen telefonların fiyatıyla ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
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