Huawei P30 Türkiye'ye geldi! En büyük eksikliği bakın ne?
Huawei, yeni P30 serisi telefonlarını Türkiye'de satışa çıkarıyor. Türkiye fiyatlarını da açıklayan şirket, önümüzdeki günlerde yeni telefonlarını kullanıcılarıyla buluşturacak. Pek çok özellik bakımından benzerlik gösteren iki modelden Huawei P30'un en büyük eksikliği ise bakın ne?
Huawei P30 serisi telefonlar Türkiye'de telefon pazarına girmeye hazırlanıyor. Kullanıcılar ise bütçesine göre iki modelden birini alacak. Huawei P30 ve Huawei P30 Pro, hemen hemen aynı özelliklere sahip. Ancak Huawei P30'da çok önemli bir eksiklik var: Kablosuz şarj teknolojisi... Günümüz amiral telefonlarında görmeye alıştığımız bu teknoloji sayesinde kullanıcılar telefonlarını kablosuz şarj pad'ine koyarak kablo karmaşasıyla uğraşmadan hızlıca şarj edebiliyor. Huawei Mate 20 Pro'da son olarak gördüğümüz bu teknolojiyi diğer markalar da kullanıyor. Ancak Huawei P30 Pro'da kullanılan bu teknolojiye Huawei P30'da yer verilmemiş olması oldukça ilginç.
Şirket, Huawei P30 telefon alanların kablosuz şarj teknolojisini kullanabilmeleri için ise bir yöntem bulmuş: Kablosuz şarj kılıfı! Bu kılıfı telefonunuza giydirdiğinizde Huawei P30 bu teknolojiye sahip oluyor ve P30 Pro'dan bu anlamda bir farkı kalmıyor. Ancak bu kılıfı takmak zorundasınız; bu nedenle farklı kılıfları deneme şansınız pek kalmıyor.
Huawei P30 Pro, aynı zamanda kablosuz ters şarj özelliğine de sahip ve telefonlar dahil pek çok cihazı kablosuz şarj edebiliyor.
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