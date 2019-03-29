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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
29.03.2019 - 07:50, Son Güncelleme:

Huawei P30 Türkiye'ye geldi! En büyük eksikliği bakın ne?

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Huawei P30 Türkiye'ye geldi! En büyük eksikliği bakın ne?

Huawei, yeni P30 serisi telefonlarını Türkiye'de satışa çıkarıyor. Türkiye fiyatlarını da açıklayan şirket, önümüzdeki günlerde yeni telefonlarını kullanıcılarıyla buluşturacak. Pek çok özellik bakımından benzerlik gösteren iki modelden Huawei P30'un en büyük eksikliği ise bakın ne?

Huawei P30 serisi telefonlar Türkiye'de telefon pazarına girmeye hazırlanıyor. Kullanıcılar ise bütçesine göre iki modelden birini alacak. Huawei P30 ve Huawei P30 Pro, hemen hemen aynı özelliklere sahip. Ancak Huawei P30'da çok önemli bir eksiklik var: Kablosuz şarj teknolojisi... Günümüz amiral telefonlarında görmeye alıştığımız bu teknoloji sayesinde kullanıcılar telefonlarını kablosuz şarj pad'ine koyarak kablo karmaşasıyla uğraşmadan hızlıca şarj edebiliyor. Huawei Mate 20 Pro'da son olarak gördüğümüz bu teknolojiyi diğer markalar da kullanıyor. Ancak Huawei P30 Pro'da kullanılan bu teknolojiye Huawei P30'da yer verilmemiş olması oldukça ilginç.

Şirket, Huawei P30 telefon alanların kablosuz şarj teknolojisini kullanabilmeleri için ise bir yöntem bulmuş: Kablosuz şarj kılıfı! Bu kılıfı telefonunuza giydirdiğinizde Huawei P30 bu teknolojiye sahip oluyor ve P30 Pro'dan bu anlamda bir farkı kalmıyor. Ancak bu kılıfı takmak zorundasınız; bu nedenle farklı kılıfları deneme şansınız pek kalmıyor. 

Huawei P30 Pro, aynı zamanda kablosuz ters şarj özelliğine de sahip ve telefonlar dahil pek çok cihazı kablosuz şarj edebiliyor. 

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