Huawei P30 Türkiye fiyatında büyük düşüş

Huawei P30, Türkiye'de satışa sunulduğunda 128 GB'lık modeli 5699 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Şirket, bu kez fiyatlarında indirime giderek 5699 TL olan fiyat etiketini 4999 TL'ye kadar düşürdü. Yapılan 700 TL'lik indirimle birlikte telefon pazarında rekabet iyiden iyiye kızışmış oldu.

HUAWEİ P30 ÖZELLİKLERİ

Huawei P30, pek çok yönüyle olduğu gibi tasarımıyla da P30 Pro modeline oldukça yakın duruyor. Ancak boyut olarak P30 elde daha dengeli duran, daha küçük bir model. Boyu 149 mm olan telefon, 71 mm eninde bir gövdeye sahip. Yine 7.6 mm kalınlığıyla da Pro modelinden daha ince bir yapıyı gözetiyor. Telefonun ağırlığı da 165 gram seviyesinde.

Boyutları itibariyle bırakın P30 Pro modelini, P30 Lite'tan da daha kısa duran Huawei P30, böylece elde daha dengeli duran, daha kompakt bir model olmuş.





Elbette telefonun yine önü gibi arka yüzeyi de cam malzemeyle kaplı ve Corning Gorilla Glass ile korumalı. Çerçeveler de yine alüminyum malzemeye sahip. Elimizde Aurora mavi rengiyle bulunan P30, ayrıca kristal beyaz ve siyah gibi farklı renk seçenekleriyle de tercih edilebiliyor.

P30'un çevresine baktığımızda, arka yüzde 3'lü kamera dizilimini görüyoruz. Bu kamera alanı gövdeden biraz çıkıntı yaratıyor. Arka yüzeyde başka herhangi bir modül bulunmuyor.

Telefonun sol kenarında SIM kart çekmecesi mevcut. Burada ekstra bir Nano Memory bölmesi de göreceksiniz. Tıpkı P30 Pro'da olduğu gibi bu telefonda da hafızayı, microSD kart yerine Huawei'nin Mano Memory kartıyla genişletebiliyorsunuz.

Telefonun sağ kenarında ses ve güç butonları yer alıyor. Alt kenara baktığımızda da burada USB-C portu, hoparlör mazgalı ve 3.5 mm kulaklık girişini görüyoruz. Kulaklık girişinin olması, önemli avantaj. Ancak tıpkı P30 Pro'da da olmadığı gibi P30'da da hoparlör stereo olarak sunulmuyor. Alt taraftaki hoparlör, ses konusunda tek kaynağınız.





Bu arada P30 modelini P30 Pro'dan ayıran önemli noktalardan biri de, bu telefonun suya karşı tam koruma sağlamaması. Su sıçramalarını kapsayan IP53 sertifikasının sahibi olan P30, P30 Pro gibi IP68 sertifikasıyla 2 metreye kadar suya dayanıklılık gösteremiyor.

Son olarak P30'un kutu içeriğinde bir koruma kılıfı, kulak içi kulaklıklar ve 22.5W'lık bir şarj adaptörünün bulunduğu bilgisini de verelim.

Telefon, ekranıyla ise 6.1 inç büyüklüğünde bir görüntü alanı sunuyor. Ekranın çözünürlüğü de paneli de P30 Pro modeliyle paydaş; telefonda 1080x2340 piksel çözünürlük destekleniyor, panel de OLED olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada ekran çözünürlüğünü HD+'a çekebildiğinizi de söyleyelim.

Huawei P30, işletim sistemiyle de ailenin diğer üyeleri gibi güncel bir model. Android 9 işletim sisteminin üzerinde EMUI 9.1 güncel arayüzle kutusundan çıkan telefon, böylece gün cel bir deneyim sunuyor.











