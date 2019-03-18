Huawei P30 telefonlarda Samsung bombası
Samsung'la kıyasıya rekabette olan ve telefon pazarının hareketlenmesini sağlayan Huawei'nin Samsung'la olan Huawei P30 ortaklığı şaşkınlık yarattı. Bakın Samsung hangi konuda Huawei'ye destek verecek?
Çinlilerin uzun süredir üzerinde çalıştığı Huawei P30 serisi yeni telefonlarıyla ilgili ilginç bir özellik ortaya çıktı. Ekran tedariki konusunda alternatif yaratmak isteyen şirket, OLED ekranlar için Samsung'la anlaştı. Dünyanın en çok satan telefon markası olan Samsung'u tahtından indirmeye çalışan Huawei'nin yine çıkarları gereği Samsung'la telefon üretiminde anlaşmaya varması teknoloji piyasasında şaşkınlık yaratsa da, bu tip ortaklıklar zaman zaman görülebiliyor. Huawei, halihazırda ekran tedariki için LG ve BOE markalarıyla çalışıyor.
Ancak Huawei P30 serisi telefon ekranlarının ne kadarında Samsung dokunuşu olacağı bilinmiyor; ayrıca bu ortaklığın başka Huawei telefonlara yansıyıp yansımayacağı da belirsizliğini koruyor.
Dünyanın gözü 26 Mart tarihinde Huawei P30 serisi telefonların tanıtılacağı güne çevrilmiş durumda. Huawei Mate 20 Pro'nun ardından ses getirmesi beklenen yeni cihazlar, Fransa'nın başkenti Paris'ta dünyaya duyurulacak.
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