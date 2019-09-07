Huawei P30 serisine yeni renk seçenekleri geldi
Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, IFA 2019 teknoloji fuarında Huawei P30 serisi telefonlarına yeni renk seçenekleri eklediğini duyurdu.
Huawei, P30 serisi telefonlarına iki yeni renk şeması getiriyor. Denizi yansıtan gökyüzünü anımsatan derin, Mystic Blue ve gün batımının altındaki bir plaja benzeyen Misty Lavender ile yeni P30 Pro, böylece aradan geçen aylara rağmen yeni renkli modelleriyle tüketicilerin karşısında olacak.
SATIŞLARINI 68 KAT ARTIRDI
2010 yılında, 3 milyon cep telefonu satan Huawei, 8 yıl sonra, bu sayıyı 68 kat arttırdı. 2019'un ilk yarısında, Huawei'nin akıllı telefon sevkiyatları yıllık yüzde 24 artışla 118 milyon adede ulaştı. IDC verilerine göre, 2019 yılının ikinci çeyreğinde, Huawei'nin akıllı telefon gönderileri dünyada ikinci ve Çin pazarında ilk sırada yer aldı.
Teknoloji ve sanatın mükemmel bir karışımı olan HUAWEI P30 Serisi, ilk 85 günde 10 milyon satış adedini aşarak Huawei’nin amiral gemisi cihaz sevkiyatları için bir rekor kırdı. Europe Imagine Association (EISA) dahil olmak üzere dünyadaki birçok yetkili kuruluş tarafından ödüle layık görüldü.
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