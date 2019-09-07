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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
07.09.2019 - 00:43, Son Güncelleme:

Huawei P30 serisine yeni renk seçenekleri geldi

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Huawei P30 serisine yeni renk seçenekleri geldi

Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, IFA 2019 teknoloji fuarında Huawei P30 serisi telefonlarına yeni renk seçenekleri eklediğini duyurdu.

Huawei, P30 serisi telefonlarına iki yeni renk şeması getiriyor. Denizi yansıtan gökyüzünü anımsatan derin, Mystic Blue ve gün batımının altındaki bir plaja benzeyen Misty Lavender ile yeni P30 Pro, böylece aradan geçen aylara rağmen yeni renkli modelleriyle tüketicilerin karşısında olacak.

SATIŞLARINI 68 KAT ARTIRDI

2010 yılında, 3 milyon cep telefonu satan Huawei, 8 yıl sonra, bu sayıyı 68 kat arttırdı. 2019'un ilk yarısında, Huawei'nin akıllı telefon sevkiyatları yıllık yüzde 24 artışla 118 milyon adede ulaştı. IDC verilerine göre, 2019 yılının ikinci çeyreğinde, Huawei'nin akıllı telefon gönderileri dünyada ikinci ve Çin pazarında ilk sırada yer aldı.

Huawei P30 serisine yeni renk seçenekleri geldi

Teknoloji ve sanatın mükemmel bir karışımı olan HUAWEI P30 Serisi, ilk 85 günde 10 milyon satış adedini aşarak Huawei’nin amiral gemisi cihaz sevkiyatları için bir rekor kırdı. Europe Imagine Association (EISA) dahil olmak üzere dünyadaki birçok yetkili kuruluş tarafından ödüle layık görüldü.

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