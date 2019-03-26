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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
26.03.2019 - 17:46, Son Güncelleme:

Huawei P30 serisi tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı...

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Huawei P30 serisi tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı...

Çinli telefon üreticisi Huawei, Paris'te düzenlenen etkinlikle beraber merakla beklenen Huawei P30 serisini görücüye çıkardı. İşte Huawei P30 ve P30 Pro'nun tüm özellikleri...

 

Huawei, Paris'te düzenlenen etkinlikle beraber yeni telefonlarını sahneye çıkardı. Uzun zamandır beklenen Huawei P30 ve P30 Pro, gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. 6.1 inç boyutunda OLED ekrana sahip olan P30, Full HD+ çözünürlük sunuyor. Bununla beraber küçük bir çentiğe sahip olan ekran yüksek kontrast oranı ve düşük güç tanıtıma sahip. 

Donanım tarafına geldiğimizde ise Huawei P30 Pro'nun Kirin 980 işlemciden güç aldığını görüyoruz. Aynı zamanda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan telefon 3650 mAh kapasiteli batarya ile geliyor.

Huawei P30 serisi tanıtıldı İşte tüm özellikleri ve fiyatı...

Cihazı rakiplerinden ayıran en önemli özelliği ise kamerası, 40 Megapiksel, 16 Megapiksel ve 8 Megapiksel olmak üzere üçlü arka kameraya sahip olan telefon fotoğraf konusunda oldukça yetenekli. Bununla birlikte Ön tarafta yer alan 32 Megapiksellik kamera ile iyi bir selfie deneyimi de yaşayabileceksiniz. 

İnce çerçeveler sayesinde ekran-kasa oranını en üst seviyeye çıkaran P30, Black, Pearl White, Aurora, Amber sunrise, Breathing Crystal olmak üzere 5 farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. 

HUAWEI P30 PRO 

6.47 inç'lik ekranıya gelen ve 1080×2340 piksel ekran çözünürlüğü sunan Huawei P30 Pro, küçük bir çentik ve OLED ekran kullanıyor. Ekran özellikleri bunlarla sınırlı değil. Aynı zamanda ekrana gömülü parmak izi okuyucusu yer alıyor. Huawei'nin kendi geliştirdiği en güçlü mobil işlemcisi olan Kirin 980'den güç alan Huawei P30 Pro, 8 GB RAM'le geliyor. Diğer yandan cihaz 128 GB ve 256 GB depolama kapasitesi seçeneklerine de sahip. 

Huawei P30 serisi tanıtıldı İşte tüm özellikleri ve fiyatı...

40 Megapiksel, 20 Megapiksel ve 8 Megapiksel olmak üzere üçlü arka kameraya sahip olan telefonun ön tarafın 30 Megapiksel çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor. 4200 mAh bataryasıyla şarj sorununu ortadan kaldırması beklenen telefon, Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkarken aynı zamanda EMUI 9.1 arayüzüyle geliyor. 

Huawei P30 Pro, Black, Pearl White, Aurora, Amber sunrise, Breathing Crystal olmak üzere 5 farklı renk seçeneğiyle gelecek. Her iki cihazın fiyatına baktığımızda P30'un 750 Euro, P30 Pro'nun ise 1000 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacağını görüyoruz. Ülkemizdeki fiyatların ilerleyen günlerde netleşeceğini belirtelim.

 

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