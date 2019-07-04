Huawei P30 serisi 10 milyon satış rakamını devirdi
Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Cihazlar Başkanı Kevin Ho, 30 Mayıs'ta Huawei’nin akıllı telefon sevkiyatlarının 2018 yılından çok daha kısa süre içinde 100 milyon cihazı aştığını belirterek, "P30 serisinin 10 milyon cihaz satış rakamı piyasaya çıktığından 85 gün sonra, P20 serisine göre 62 gün daha önce gerçekleşti.” ifadelerini kullandı.
Google ile olan lisans problemi nedeniyle son aylarda zor günler geçiren Çinli Huawei, diğer yandan iyi haberler de almıyor değil. Dünyanın önde gelen medya kanallarının pek çoğu tarafından “2019’un En İyi Amiral Gemisi” ve “Fotoğrafçılık İçin En İyi Telefon” ödülleri alan Huawei P30 serisi telefonlar, satış rakamı bazında önemli bir başarı yakaladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kevin Ho, 30 Mayıs’ta Huawei’nin akıllı telefon sevkiyatlarının 2018 yılından çok daha kısa süre içinde 100 milyon cihazı aştığını belirterek, P30 serisinin 10 milyon cihaz satış rakamının piyasaya çıktığından 85 gün sonra, P20 serisine göre 62 gün daha önce gerçekleştiğini bildirdi.
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