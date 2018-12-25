Huawei P30 Pro'ya ait görüntüler ortaya çıktı
Huawei'nin gelecek yıl resmi duyurusunu yapması planlanan telefonu Huawei P30 Pro'ya ait olduğu iddia edilen yeni bir görüntü yayınlandı!
Huawei P30 Pro ortaya çıktı. Henüz adı dahi anılmayan şirketin yeni dört kameralı telefonunun tasarımı Huawei P20 Pro'yu fazlasıyla andırıyor. SlashLeaks'in yayınladığı bu görüntüde dikkat çeken bir diğer nokta ise cihazın kavisli bir ekrana sahip olması.
Bunun dışında LED flaş kamera modülü sağ kısımda bulunurken, en üst kamera sensörün alt kısmına yerleştirilmiş. Huawei P30 ve Huawei P30 Pro'nun ne zaman duyurulacağı henüz belli değil; ancak şirketin amiral telefonları olacağından fiyatının hayli yüksek olacağını söyleyebiliriz.
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