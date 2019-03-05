Huawei P30 Pro'dan sonra şimdi sıra kızaklı telefonda!
Bu ay Huawei P30 Pro ve paralel modellerin tanıtılması beklenirken, şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Huawei, aynı zamanda kızaklı yapıda bir telefon üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.
Son zamanlarda hemen hemen her akıllı telefonda gördüğümüz çentikli ekranlar ekran-kasa oranını başarılı bir şekilde yükseltse de kızaklı mekanizmaya sahip modeller daha iyi bir seçenek gibi gözüküyor.
Bu konuda kendini ilerletmek isteyen Huawei, LetsGo Digital üzerinde ortaya çıkan rapora göre daha iyi bir ekran alanı sunmak için yeni modellerinde kızak mekanizmasını kullanmaya hazırlanıyor. Bu sayede ekran-kasa oranı en üst seviyeye çıkartılacak.
Sızdırılan taslakta Lite kategorisinde gelmesi beklenen cihazın 3 arka kamera kuruluma yer verileceği gözüküyor. Ortaya çıkan görselde herhangi bir parmak izi okuyucusunun yer almaması ekran üzerinden parmak izi teknolojisinin kullanılacağını büyük ölçüde işaret ediyor.
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