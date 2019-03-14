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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
14.03.2019 - 08:44, Son Güncelleme:

Huawei P30 Pro yakından işte böyle fotoğraf çekebiliyor!

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Huawei P30 Pro yakından işte böyle fotoğraf çekebiliyor!

Çinli Huawei'nin önümüzdeki günler dünyaya resmen duyurusunu yapacağı yeni telefonları Huawei P30, Huawei P30 Lite ve Huawei P30 Pro'nun fotoğraf çekimi oldukça dikkat çekici. Bakın yeni Huawei telefonlar yakından nasıl fotoğraf çekiyor?

26 Mart tarihinde Paris'te gerçekleştirilecek etkinlikte dünyaya duyurulması beklenen yeni Huawei P30 serisi telefonların en dikkat çeken özelliği kamera kurulumu olacak. Huawei P30 Pro ile yakın açıdan çekilen bazı görüntüler internete sızdı bile! Huawei P30 Pro, 5x optik zum yapabiliyor ve görüntüyü bozmadan çok daha yakın açıdan fotoğraflamaya imkan veriyor. Günümüzde satışa sunulan pek çok amiral telefonun 2x optik zum yapabildiğini düşündüğümüzde Huawei P30 Pro'nun farkını ortaya koyduğu söylenebilir.

Optik zum bir yana, dijital zum söz konusu olduğunda ise cihaz 10x yakınlaştırma yapabiliyor. Geçtiğimiz ay İspanya'da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde Huawei P30 Pro tarafından çekilen bazı görüntüler internete servis edildi. Çekilen fotoğrafların ayrıntılarına bakıldığında hemen hemen tamamının 10 megapiksel çözünürlüğünde olduğu; ancak bir tanesinin 20 MP çözünürlüklü kamerayla çekildiği dikkat çekiyor. Muhtemelen bu görüntü ultra geniş açılı kamerayla çekilmiş.

Huawei P30 Pro yakından işte böyle fotoğraf çekebiliyor

Huawei P30 Pro'nun düğün fotoğrafçılığı tarafında sergilediği performans da fotoğraflarla gösterildi. 

Huawei P30 Pro'nun çektiği görüntüler:
Huawei P30 Pro yakından işte böyle fotoğraf çekebiliyor


Huawei P30 Pro yakından işte böyle fotoğraf çekebiliyor



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