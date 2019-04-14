Huawei P30 Pro tamiri Ã§ok zor cihazlar listesine girdi

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
14.04.2019 - 09:44, Son GÃ¼ncelleme:

Huawei P30 Pro tamiri çok zor cihazlar listesine girdi

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Huawei P30 Pro tamiri çok zor cihazlar listesine girdi

Ã‡inli Huawei'nin yeni gÃ¶z bebeÄŸi olan Huawei P30 Pro, Ã¶zellikle fotoÄŸraf sÃ¶z konusu olduÄŸunda pek Ã§ok Ã¶zelliÄŸiyle dikkat Ã§ekiyor. TelefonlarÄ±n iÃ§ini aÃ§Ä±p donanÄ±mlar bir bir inceleyen iFixit ise Huawei P30 Pro'nun pek bilinmeyen bir yanÄ±nÄ± gÃ¶sterdi: Tamire giderse iÅŸiniz zor!

Ã‡in merkezli teknoloji Ã¼reticisi Huawei'nin yeni amiral telefonu Huawei P30 Pro, iFixit ekibi tarafÄ±ndan sÃ¶kÃ¼ldÃ¼, parÃ§alarÄ±na ayrÄ±ldÄ±. Ancak cihazÄ± yakÄ±ndan inceleyen ekip, tamirinin hayli zor olduÄŸuna dikkat Ã§ekti. Haliyle tamiri zor olan cihazlar listesine geÃ§iÅŸ yaptÄ±. Peki Huawei P30 Pro'nun tamiri neden zor?

Huawei P30 Pro, metal ve cam yapÄ±ya sahip. Bu da zarif bir tasarÄ±mÄ± ortaya koyuyor; ancak cihazÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± da hayli gÃ¼Ã§ oluyor. Arka kapaÄŸÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±yla Ã¶nce karÅŸÄ±nÄ±za kablosuz ÅŸarj ve kablosuz ters ÅŸarj bobini Ã§Ä±kÄ±yor. Bu parÃ§alarÄ± Ã§Ä±kardÄ±ktan sonra sÄ±rada periskop sistemiyle kamera modÃ¼lÃ¼ var. CihazÄ±n karmaÅŸÄ±k yapÄ±sÄ±, tamirini gÃ¼Ã§leÅŸtiriyor.Â

Huawei P30 Pro tamiri Ã§ok zor cihazlar listesine girdi

Huawei P30 Pro'nun iÃ§ini aÃ§arken pek Ã§ok parÃ§asÄ±nÄ± sÃ¶kmeniz gerekiyor. Sert yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§ yapÄ±da derinlere inebilmek hayli gÃ¼Ã§. Ã–ne ve arkaya sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan cam da onarÄ±m sÄ±rasÄ±nda kÄ±rÄ±lma riskini beraberinde getiriyor.Â 

Elbette Huawei P30 Pro sahibi bir kullanÄ±cÄ±nÄ±n telefonunun iÃ§ini aÃ§masÄ± iÃ§in hiÃ§bir neden yok; ancak sÃ¶z konusu telefonda yaÅŸanacak bir problem ve ardÄ±ndan tamire telefonun gitmesiyle maliyetlerin ne kadar yÃ¼kseleceÄŸi kafalarda soru iÅŸareti yaratÄ±yor.Â 

Huawei P30 Pro elimizdeHuawei, P30 serisi yeni telefonlarÄ±nÄ± Parisâ€™te dünyaya duyurdu. Hürriyet Teknoloji editörü Selim Öztürk P30 Proâ€™yu kutusundan çÄ±kardÄ± ve Eyfel Kulesi eÅŸliÄŸinde ilk görüntüleri sizlerle paylaÅŸÄ±yoruz.
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