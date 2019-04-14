Huawei P30 Pro tamiri Ã§ok zor cihazlar listesine girdi

Huawei P30 Pro tamiri çok zor cihazlar listesine girdi
Ã‡inli Huawei'nin yeni gÃ¶z bebeÄŸi olan Huawei P30 Pro, Ã¶zellikle fotoÄŸraf sÃ¶z konusu olduÄŸunda pek Ã§ok Ã¶zelliÄŸiyle dikkat Ã§ekiyor. TelefonlarÄ±n iÃ§ini aÃ§Ä±p donanÄ±mlar bir bir inceleyen iFixit ise Huawei P30 Pro'nun pek bilinmeyen bir yanÄ±nÄ± gÃ¶sterdi: Tamire giderse iÅŸiniz zor!
Ã‡in merkezli teknoloji Ã¼reticisi Huawei'nin yeni amiral telefonu Huawei P30 Pro, iFixit ekibi tarafÄ±ndan sÃ¶kÃ¼ldÃ¼, parÃ§alarÄ±na ayrÄ±ldÄ±. Ancak cihazÄ± yakÄ±ndan inceleyen ekip, tamirinin hayli zor olduÄŸuna dikkat Ã§ekti. Haliyle tamiri zor olan cihazlar listesine geÃ§iÅŸ yaptÄ±. Peki Huawei P30 Pro'nun tamiri neden zor?
Huawei P30 Pro, metal ve cam yapÄ±ya sahip. Bu da zarif bir tasarÄ±mÄ± ortaya koyuyor; ancak cihazÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± da hayli gÃ¼Ã§ oluyor. Arka kapaÄŸÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±yla Ã¶nce karÅŸÄ±nÄ±za kablosuz ÅŸarj ve kablosuz ters ÅŸarj bobini Ã§Ä±kÄ±yor. Bu parÃ§alarÄ± Ã§Ä±kardÄ±ktan sonra sÄ±rada periskop sistemiyle kamera modÃ¼lÃ¼ var. CihazÄ±n karmaÅŸÄ±k yapÄ±sÄ±, tamirini gÃ¼Ã§leÅŸtiriyor.Â
Huawei P30 Pro'nun iÃ§ini aÃ§arken pek Ã§ok parÃ§asÄ±nÄ± sÃ¶kmeniz gerekiyor. Sert yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§ yapÄ±da derinlere inebilmek hayli gÃ¼Ã§. Ã–ne ve arkaya sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan cam da onarÄ±m sÄ±rasÄ±nda kÄ±rÄ±lma riskini beraberinde getiriyor.Â
Elbette Huawei P30 Pro sahibi bir kullanÄ±cÄ±nÄ±n telefonunun iÃ§ini aÃ§masÄ± iÃ§in hiÃ§bir neden yok; ancak sÃ¶z konusu telefonda yaÅŸanacak bir problem ve ardÄ±ndan tamire telefonun gitmesiyle maliyetlerin ne kadar yÃ¼kseleceÄŸi kafalarda soru iÅŸareti yaratÄ±yor.Â
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