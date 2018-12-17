Huawei P30 Pro ön yüzden böyle görünüyor!
Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin gelecek yıl satışa sunmayı planladığı yeni amiral telefonu Huawei P30 Pro'nun ön yüzden nasıl göründüğü ortaya çıktı.
Huawei P30 Pro‘ya ait olduğu belirtilen bu görüntülerde su damlası olarak adlandırılan ekran çentiğinin olacağı görülüyor.
Geçtiğimiz günlerde paylaşılan P30 Pro’ya ait olan taslak görselinde de benzer bir ekran tasarımı bizleri karşılamıştı. Bu gelişmeyle beraber, merakla beklenen P30 Pro‘nun su damlasını andıran bir ekran tasarımı ile geleceği doğrulanmış durumda.
Peki 2019‘un Mart ayında piyasa sürülmesi ön görülen P30 Pro muhtemel hangi özelliklerle geliyor?
Şirkete yakın kaynaklarca aktarılan bilgiler ışığında P30′un 3 adet arka kamera ile geleceği belirtiliyor. Söz konusu bu kameralar ise, 38 MP ana, 20 MP ikinci ve 12 MP geniş açı kamera sensörü olacak.
Tüm bunların haricinde Huawei’nin yapay zekası ile dikkat çeken Kirin 980 işlemcisi ile geleceğine kesin gözüyle bakılan Huawei P30 modelinin 8 GB RAM kapasitesine sahip olacağı da paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.
Yine aynı şekilde 7 nm Kirin 980 işlemcisinden gücünü olan P30 Pro modelinin ise 10 veya 12 GB‘lık RAM seçeneği ile tanıtılması bekleniyor.
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