Huawei P30 Pro mu yoksa Samsung Galaxy S10 Plus mı?
Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin fotoğraf telefonu Huawei P30 Pro ile Samsung'un Galaxy S10 Plus'ı karşı karşıya geldi. Peki sizce yapılan hız testinin galibi hangisi dersiniz? İşte büyük kapışmanın sonucu...
Huawei P30 Pro ve Samsung Galaxy S10 Plus, şu günlerde sık sık karşılaştırılıyor, hangisinin diğerine göre üstün özelliklere sahip olduğu merak ediliyor. İki amiral telefonu karşı karşıya getiren PhoneBuff, gerçekleştirdiği testin sonuçlarını dünyayla paylaştı ve çok ilginç sonuçlar elde edildi. Buna göre daha isabetli sonuçlara ulaşmak adına özel bir mekanik kol kullanıldı ve testin doğruluğu açısından iki cihazda da test tekrarlandı.
Galaxy S10 Plus bu testten galip çıkmayı başardı. PhoneBuff, Samsung'un RAM yönetiminin telefonu öne çıkarmış olabileceğini düşünüyor.
Testte PhoneBuff'ın Galaxy S10 Plus'ın Snapdragon 855 işlemcili modelini tercih ettiğini belirtelim. Yani iki model de çok benzer özelliklere sahipti ve bu nedenle yazılım, testte önemli rol oynadı.
PhoneBuff'ın önceki testlerinde Snapdragon 855'li Galaxy S10 Plus modeli, Exynos 9820 işlemcili modeli geçmişti. Yani test Galaxy S10 Plus'ın Avrupa sürümüyle yapılsaydı, Huawei'nin telefonu da kazanabilirdi.
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