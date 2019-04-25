Huawei P30 Pro mu yoksa Samsung Galaxy S10 Plus mı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHuawei P30 Pro mu yoksa Samsung Galaxy S10 Plus mı?
GeriTeknoloji Huawei P30 Pro mu yoksa Samsung Galaxy S10 Plus mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.04.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Huawei P30 Pro mu yoksa Samsung Galaxy S10 Plus mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Huawei P30 Pro mu yoksa Samsung Galaxy S10 Plus mı?

Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin fotoğraf telefonu Huawei P30 Pro ile Samsung'un Galaxy S10 Plus'ı karşı karşıya geldi. Peki sizce yapılan hız testinin galibi hangisi dersiniz? İşte büyük kapışmanın sonucu...

Huawei P30 Pro ve Samsung Galaxy S10 Plus, şu günlerde sık sık karşılaştırılıyor, hangisinin diğerine göre üstün özelliklere sahip olduğu merak ediliyor. İki amiral telefonu karşı karşıya getiren PhoneBuff, gerçekleştirdiği testin sonuçlarını dünyayla paylaştı ve çok ilginç sonuçlar elde edildi. Buna göre daha isabetli sonuçlara ulaşmak adına özel bir mekanik kol kullanıldı ve testin doğruluğu açısından iki cihazda da test tekrarlandı. 

Samsung Galaxy S10un kutusundan çıkan sürpriz
Samsung Galaxy S10'un kutusundan çıkan sürpriz

Galaxy S10 Plus bu testten galip çıkmayı başardı. PhoneBuff, Samsung'un RAM yönetiminin telefonu öne çıkarmış olabileceğini düşünüyor.

Testte PhoneBuff'ın Galaxy S10 Plus'ın Snapdragon 855 işlemcili modelini tercih ettiğini belirtelim. Yani iki model de çok benzer özelliklere sahipti ve bu nedenle yazılım, testte önemli rol oynadı.

Huawei P30 Pro artık iPhoneların özelliğini kullanacak
Huawei P30 Pro artık iPhone'ların özelliğini kullanacak

PhoneBuff'ın önceki testlerinde Snapdragon 855'li Galaxy S10 Plus modeli, Exynos 9820 işlemcili modeli geçmişti. Yani test Galaxy S10 Plus'ın Avrupa sürümüyle yapılsaydı, Huawei'nin telefonu da kazanabilirdi.

Samsung Galaxy S10e'yi inceledikSamsung'un bütçe dostu telefonu Galaxy S10e Türkiye'de satışa sunuldu. Samsung'un bu yeni oyuncağını sıcağı sıcağına inceledik.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?