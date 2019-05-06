Huawei P30 Pro mu Galaxy S10 Plus mı?

Huawei ve Samsung, telefon pazarında hayli iddialı iki marka ve uzun yıllardır rekabet halindeler. Son olarak ekranı katlanabilen telefon tarafında bile biri diğerini yalnız bırakmazken, amiral telefon savaşında da durum pek farklı değil. Huawei, Paris'te gerçekleştirdiği etkinlikte Huawei P30 ve Huawei P30 Pro'yu dünyaya tanıtırken, Samsung ise bu etkinliğe yakın tarihlerde ABD'de Unpacked etkinliği kapsamında Galaxy S10 serisi telefonlarını karşımıza çıkarmıştı. Türkiye'de de satışına başlanan telefonları alacak kullanıcılar ise kararsız: Samsung ve Huawei'nin telefonları iddialı olunca aralarında seçim yapmak hayli zorlaşıyor.

Her iki modelde üst seviye donanımları ile dikkat çekiyor. Huawei P30 Pro daha çok kamerası ile ön plana çıkarken, Galaxy S10 Plus ise tasarımı ile ön plana çıkıyor.





Huawei P30 Pro FHD+ çözünürlüğünde 6,47 inç bir ekrana sahip. Galaxy S10 modelinde ise 6,40 inç QHD+ ekran bulunuyor. Bu durumda Galaxy S10 Plus piksel yoğunluğunda öne çıkıyor. Ancak çözünürlüğün daha düşük olması P30 Pro modelinde bataryaya bir katkı sağlayacaktır.

Huawei P30 Pro OLED teknolojisine sahip ekran kullanırken, Galaxy S10 Plus modelinde ise Dynamic AMOLED ekran bulunuyor. Dynamic AMOLED, Samsung’un Galaxy S10 serisinde kullandığı yeni bir teknoloji. Aynı zamanda şu ana kadar Samsung’un mobil cihazlar için kullandığı en iyi ekran teknolojisi olduğunu da belirtmemiz lazım.

Huawei P30 Pro, kamerası ile oldukça iddialı. Model arkada üçlü kamera kurulumu ile gelirken önde ise tek bir kamera sunuyor. Arkada bulunan ana kamera 40 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.6 diyaframa sahip. Bununla birlikte P30 Pro’da AIS + OIS bulunuyor. Söz konusu kamera ile 4K 60 FPS video kaydı yapmanız mümkün. Ayrıca 409.600 ISO değeri ile düşük ışıklarda da iyi sonuçlar sunabilir. Modelin ön kamerası ise 30 Megapiksel çözünürlüğünde.





Samsung Galaxy S10 Plus ise arkada üçlü, önde ise ikili kamera kurulumu ile geliyor. Arka tarafta bulunan ana kamera 12 Megapiksel çözünürlüğünde. Ayrıca OIS destekli bu kamera değişken f/1.5 ve f/2.4 diyafram değerlerine sahip. Diğer iki kameradan birisi ise 123 derecelik geniş açılı çekim yapmanıza olanak sunuyor. Bununla birlikte önde bulunan kameralardan birisi 10 diğeri ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde.

Galaxy S10 Plus modeliyle ön kamera ile portre modunu kullanabilmeniz mümkün. Bununla birlikte Huawei P30 Pro ise özellikle düşük ışıklı ortamlarda oldukça dikkat çekici sonuçlar sunabilir.

Yeni P30 Pro gücünü 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen sekiz çekirdekli Kirin 980’den alıyor. Söz konusu işlemci geçtiğimiz aylarda tanıtılan Mate 20 serisinde de kullanılıyordu. Bununla birlikte yeni modelde Mali-G76 MP10 GPU da bulunuyor. Farklı RAM ve depolama varyasyonlarına sahip olacak olan modelin, ülkemizde satışa sunulacak seçeneği ise 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip olacak.



Galaxy S10 Plus ise gücünü Exynos 9820‘den alıyor. 8nm fabrikasyon süreci ile üretilen model Mali G76 grafik birimi ile oyun deneyiminde de iddialı. Bunlarla birlikte modelde 8 GB RAM ve 128 – 512 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Yapılan performans testlerinde Exynos 9820’nin Kirin 980’den az bir farkla da olsa daha hızlı olduğu gözüküyor. Bununla birlikte Samsung, RAM tarafında da daha üstün bir konumda.

Huawei P30 Pro, damla çentikli bir ekrana sahip. Ahizenin yer almadığı P30 Pro’da ses ekrandan iletiliyor. Bununla birlikte modelde 4200 mAh kapasitesinde bir batarya bulunuyor. 40 Watt gücündeki Huawei SuperCharge adaptörü sayesinde, cihazı yarım saatte yüzde yetmişe kadar doldurmak mümkün. Bu adaptör kutu içerisinde kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca kablosuz şarj ve kablosuz ters şarj teknolojileri de bu modelde yer alıyor.

Samsung Galaxy S10 serisi ise, dikkat çeken ön kamera konumlandırılmaları ile piyasaya çıkmıştı. 4100 mAh kapasitesindeki bataryaya sahip modelde 15 Watt kablolu şarj ve 9 Watt kablosuz ters şarj teknolojisi bulunuyor.

Her iki modelin de birbirine göre ön plana çıkan avantajları bulunuyor. Ancak kamera tarafında Huawei P30 Pro bir miktar daha iddialı iken, ekran ve temel donanımlarda ise Galaxy S10 Plus bir miktar daha iyi performans sunacaktır.