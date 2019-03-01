Huawei P30 Pro işte bu özelliklerle geliyor!
Çinli telefon üreticisi Huawei'nin bu ay içerisinde tanıtması beklenen yeni telefonları Huawei P30 ve Huawei P30 Pro'nun özellikleri belli oldu. Bakın Çinliler bu kez nasıl bir telefonla geliyor?
Huawei P30 ve Huawei P30 Pro için geri sayım sürüyor. Yeni telefonların tanıtılmasına henüz haftalar olmasına karşın özellikleri bugünden belli oldu bile! 26 Mart tarihinde Paris'te düzenlenecek özel bir etkinlikte duyurulması beklenen Huawei P30 serisi yeni telefonlardan Huawei P30 Pro, 6.3 inç'lik kavisli bir ekranla geliyor. Huawei Mate 20'de olduğu gibi çentikli bir ekran tasarımına sahip olması beklenen söz konusu telefonun arka yüzünde ise 48 MP çözünürlüklü ana kamerayla birlikte 3 kamera bulunacak.
Arka yüzde yer alan sensör sayesinde 10x kayıpsız zum yapabilmek de mümkün olacak. 8 GB RAM'i içinde barındıran Huawei P30 Pro'da 40 W hızlı şarj teknolojisi de bulunuyor. 4000 mAh bataryasıyla bir günü kurtarabilen cihazın kablosuz şarj teknolojisini de desteklemesi bekleniyor. Peki Huawei P30, P30 Pro'dan ne kadar farklı? Şimdi isterseniz Huawei P30'u ana hatlarıyla inceleyelim:
6.1 inçlik AMOLED ekranla gelen telefonun ekranının üzerinde çentik bulunacak. Kirin 980 işlemciden güç alması beklenen Huawei P30'da 6 GB RAM ve 128 GB hafıza bulunacak.
Bunun haricinde, 40W hızlı şarj desteğine de ev sahipliği yapacak olan P30‘un 3500mAh boyutundaki bir batarya ile de besleneceği ön görülüyor.
Kamera kısmında ise, üçlü kamera kuruluma sahip olacak olan Huawei P30’un 40 Megapiksellik ana kamera kuruluyla karşımıza çıkacağı da düşünülüyor.
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