Huawei P30 Pro işte böyle fotoğraf çekiyor!
Çinli telefon üreticisi Huawei'nin merakla beklenen telefonlarından Huawei P30 Pro'nun çektiği bir görüntü internete sızdı. Bakın Huawei'nin yeni oyuncağı nasıl görüntü yakalıyor?
Çinli telefon üreticisi Huawei'nin merakla beklenen telefonu Huawei P30, ekran özellikleriyle dikkat çekecek gibi gözüküyor. Huawei'nin 26 Mart tarihinde Paris'te düzenlenecek etkinlikte tanıtacağı Huawei P30'un yanında P30 Pro adındaki modelde kullanıcılara sunulacak. Aralarındaki en büyük fark ise kamera sayısı. P30'da 3 kamera, Pro modelde ise 4 kamera yer alacak.
Her iki cihazda da Full HD ekran bulunacak. 6.5 inç'lik dev bir ekranla gelmesi beklenen telefon, 2340x1080 piksel çözünürlük sunacak. Diğer yandan 128 GB dahili depolama alanıyla gelmesi kuvvetle muhtemel. Ayrıca yeni Huawei telefonlarda 12 GB RAM bulunuyor.
Android P işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan modellerin Kirin 980 işlemciden gücünü alması bekleniyor. Bununla birlikte ön tarafında 24 Megapiksel kamera bulunan telefonların arka tarafında 40 MP, 20 MP, 13 MP çözünürlüğünde dörtlü kamera yer alacağı tahmin ediliyor.
HUAWEI P30 PRO İŞTE BÖYLE FOTOĞRAF ÇEKİYOR
3 kameralı Huawei P20 Pro ile 5x hibrit yakınlaştırmayı kullanıma sunan marka bu defa daha iddialı geliyor. Huawei'nin tüketici iş grubu CEO’su Weibo üzerinden Huawei P30 Pro ile Ay’ın oldukça net bir şekilde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Huawei bir telefonla çekildiği ifade edilen fotoğrafta her ne kadar bir sansür uygulanmaya çalışılmış olsa da Huawei P30 Pro ve Leica Quad Camera yazdığı anlaşılabiliyor.
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