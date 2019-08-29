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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.08.2019 - 07:46, Son Güncelleme:

Huawei P30 Pro ile en iyi fotoğraf nasıl çekilir?

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Huawei P30 Pro ile en iyi fotoğraf nasıl çekilir?

Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin yeni amiral telefonlarından P30 Pro, özellikle fotoğraf çekimi söz konusu olduğunda isminden fazlasıyla söz ettiriyor. Peki Huawei P30 Pro ile en iyi fotoğrafları nasıl çekebilirsiniz?

Leica Quad Kamera Sistemi, 50X dijital zoom, 5X optik zoom, HUAWEI SuperSpectrum sensör, gece modu, çift görüntülü video ve makro fotoğrafçılık özelliklerine sahip Huawei P30 Pro'nun kamera yeteneklerini Leica Uluslararası Fotoğraf Elçisi olan Profesyonel Fotoğrafçı Kristian Dowling değerlendirdi.

İşte, Kristian Dowling’den Huawei P30 Pro ile en iyi fotoğraf deneyimini yaşamak için ipuçları: 

Portreler çekmek

Bir model / konu çekerken, ışığa ve gölgeye dikkat etmek önemlidir. Kamera, fotoğraf aracı olarak genel görüntü kalitesinden sorumluyken, nihai görüntüden "biz" sorumluyuz. Işığı, konuyu veya kendinizi hareket ettirerek ışığı kontrol edebilirsiniz. Portre modunun kullanılması yakın mesafedeki nesnelerin otomatik olarak bulanıklaşmasına neden olur. Kamera, arka planı mutlak hassasiyetle doğal olarak bulanıklaştırmak için mesafe ve 3B derinlik bilgilerine erişir ve sonuçta profesyonel bir kamerada çekilmiş gibi görünen bir fotoğraf sunar. Alternatif olarak, Diyafram modunu kullanarak, görüntüyü kaydetme ve ardından odak konumunu yeniden ayarlama ve Huawei’nin yazılımını kullanarak alan etkisinin derinliğini kontrol etme gücüne sahipsiniz.

Huawei P30 Pro ile en iyi fotoğraf nasıl çekilir

En iyi manzara çekimleri

Manzara fotoğrafçılığını anlamanın ilk adımı 'üçte bir kuralı'nı öğrenmektir. Bu noktada P30 Pro'nun çekim yaparken ekranda daha iyi bir kompozisyon yapmanıza yardımcı olacak 'yardımcı bir ızgara' özelliği var. Bu özellik kullanılırken ekranda çizgiler belirir ve bu sayede “altın oran” olarak da bilinen kuralı kullanarak dengeli ve estetik fotoğraflar çekebilirsiniz.

Pro modunu kullanmak bize ISO, enstantane hızı, beyaz dengesi, netleme ve genel pozlama parlaklığı üzerinde kontrol sağlar. Pro modu normal Jpeg dosya biçiminde veya RAW DNG biçiminde kayıt yapmak için kullanılabilir. RAW dosyaları sıkıştırılmamış bir dosyada çok daha fazla veri kaydeder ve bazen yararlı olsa da aşırı düşük ışıklı ortamlarda JPEG'ler kullanılabilir. Huawei’nin işlem motoru o kadar akıllı ki çok zayıf ışıkta da harika bir iş çıkarıyor ve sosyal medyada yayınlanmaya hazır, çok daha temiz bir görünüm elde ediyor. 

Huawei P30 Pro ile en iyi fotoğraf nasıl çekilir

Yakınlaştırmada uzman

5X optik, 10X hibrit ve 50X dijital zoom ile P30 Pro erişilmesi imkansız özellikler sunuyor. P30 Pro’nun yakınlaştırma yeteneklerinde ustalaşmak için, yakınlaştırmanın daha az ışık almaya neden olacağını ve büyütme arttıkça titremenin artacağını unutmamak gerekir. Dahili görüntü sabitlemesi olsa bile, cihazı mümkün olduğu kadar sabit tutmak için iyi bir çekim tekniğine ihtiyaç duyduğunuzda 5x'ten 50x'e kadar sabit tutmak o kadar kolay olmayacak. Küçük bir portatif tripod faydalı olsa da her zaman taşımak mümkün olmuyor, bu nedenle bir yüzeye yaslanmak ve cihazı dirseklerinizle birlikte tutmak, 50x zoom'da size yardımcı olacaktır.

Huawei P30 Pro ile en iyi fotoğraf nasıl çekilir

Gece modu ve düşük ışık

Çoğu fotoğrafçının en önem verdiği özelliklerinden ikisi, özneleri arka plandan ayırma ve düşük ışıkta iyi çekim yapma gereksinimidir. Düşük ışıkta çekim yapmak, fotoğraf makinelerinde olduğu gibi kameranın yeteneklerine de bağlıdır. Pro modunda çekim yapmak P30 Pro ile düşük ışıkta çok iyi işler çıkartacaktır. Çünkü Pro modunda, düşük ışıkta çekim yaparken daha yüksek performans elde etmek için yüksek ISO ve yüksek enstantane hızlarını seçmeniz mümkün. Tripod kullanmadan çekim yapıyorsanız düşük ışıkta düşük hızlardan kaçınmak önceliklidir. Bu, sabit bir çekim sağlar ve aynı zamanda gerçekleşebilecek herhangi bir hareketi dondurmanızı da sağlar.

Huawei P30 Pro ile en iyi fotoğraf nasıl çekilir

Doğrudan güneş ışığında fotoğraf

Çoğu akıllı telefon kamerası, pozları daha parlak kaydetmeyi amaçlar. Bu nedenle güneş ışığında çekim yapıyorsanız, ilk yapacağınız pozlamayı azaltmak, HDR modunu açmak veya AI otomatik modunu etkinleştirmek. Bu, hem vurgu hem de gölge aralığında yakalanacak çok daha fazla bilgi sağlayacak ve resme daha fazla derinlik ve dinamik aralık sağlayacaktır.

P30 Pro, otomatik olarak mükemmel dinamik aralık kaydına sahiptir. Belirli HDR modunu kullanmak, geçmişte çekime değmeyeceğini düşündüğünüz süper zor durumlarda çekim yaparken dahi kameranın size tam dinamik aralıklar vermesini sağlar. Güçlü özelliklere sahip olan Huawei P30 Pro, neredeyse tüm aydınlatma koşullarında harika görüntüler kaydedebilir; bu, bazı profesyonel kameralar hakkında dahi söyleyemeyeceğim bir özellik.

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