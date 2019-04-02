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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
02.04.2019 - 07:57, Son Güncelleme:

Huawei P30 Pro için flaş 'hatalı dokunma' açıklaması

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Huawei P30 Pro için flaş 'hatalı dokunma' açıklaması

Huawei P30 serisi telefonlar geçtiğimiz günlerde Paris'te gerçekleştirilen etkinlikte duyurulmuş ve cihazlar ses getirmişti. Özellikle de kamera teknolojisiyle dikkat çeken Huawei P30 Pro'nun dikkat çeken bir diğer yanı ise alt çerçevenin kalınlığı. Peki telefon ekran çerçevelerinin git gide inceldiği günümüzde Huawei, bu modelinin alt çerçevesini neden daha kalın tutmayı tercih etti?

Huawei P30 serisi telefonların alt çerçevesinin kalınlığı bir süredir bazı kullanıcılarca eleştiriliyor. Şirket yetkilileri de bunun farkına varmış olacak ki bu konuda açıklama yapma gereği hissetti. Huawei'nin patronu Richard Yu, alt çerçevenin kasıtlı olarak ince tutulmadığını belirtirken, hatalı dokunmaların önüne geçmek için böylesi bir adımı attıklarını kaydetti. 

Kullanıcılar, kalın çerçeve sayesinde hatalı dokunuş yapma riskini azaltırken, görünüm olarak da rahatsız edici bir yanı bulunmuyor. Hatalı dokunma durumu özellikle ince çerçeveli ekrana sahip telefonlarda hayli sık görülüyor ve kullanıcıların bu yönde şikayetlerinin artarak devam ettiği biliniyor. 

Huawei P30 Pro için flaş hatalı dokunma açıklaması

Yukarıdaki fotoğrafta da göründüğü gibi Huawei P30 Pro'nun alt çerçevesi diğer kenarlara göre çok daha kalın ve bu aslında hayat kurtarıcı bir role sahip

Huawei P30 serisi telefonlar 6 Nisan saat 12:00'da İstanbul İstinyePark'ta açılacak Huawei Deneyim Mağazası ve İzmir MaviBahçe'de bulunan Huawei Deneyim Mağazası'nda deneyimlenerek satın alınabilecek. 

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