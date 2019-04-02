Huawei P30 Pro için flaş 'hatalı dokunma' açıklaması
Huawei P30 serisi telefonlar geçtiğimiz günlerde Paris'te gerçekleştirilen etkinlikte duyurulmuş ve cihazlar ses getirmişti. Özellikle de kamera teknolojisiyle dikkat çeken Huawei P30 Pro'nun dikkat çeken bir diğer yanı ise alt çerçevenin kalınlığı. Peki telefon ekran çerçevelerinin git gide inceldiği günümüzde Huawei, bu modelinin alt çerçevesini neden daha kalın tutmayı tercih etti?
Huawei P30 serisi telefonların alt çerçevesinin kalınlığı bir süredir bazı kullanıcılarca eleştiriliyor. Şirket yetkilileri de bunun farkına varmış olacak ki bu konuda açıklama yapma gereği hissetti. Huawei'nin patronu Richard Yu, alt çerçevenin kasıtlı olarak ince tutulmadığını belirtirken, hatalı dokunmaların önüne geçmek için böylesi bir adımı attıklarını kaydetti.
Kullanıcılar, kalın çerçeve sayesinde hatalı dokunuş yapma riskini azaltırken, görünüm olarak da rahatsız edici bir yanı bulunmuyor. Hatalı dokunma durumu özellikle ince çerçeveli ekrana sahip telefonlarda hayli sık görülüyor ve kullanıcıların bu yönde şikayetlerinin artarak devam ettiği biliniyor.
Yukarıdaki fotoğrafta da göründüğü gibi Huawei P30 Pro'nun alt çerçevesi diğer kenarlara göre çok daha kalın ve bu aslında hayat kurtarıcı bir role sahip
Huawei P30 serisi telefonlar 6 Nisan saat 12:00'da İstanbul İstinyePark'ta açılacak Huawei Deneyim Mağazası ve İzmir MaviBahçe'de bulunan Huawei Deneyim Mağazası'nda deneyimlenerek satın alınabilecek.
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