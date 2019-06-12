Huawei P30 Pro için çift görüşlü video modu güncellemesi
Huawei'nin özellikle kamerasıyla dikkat çeken yeni akıllı telefonları Huawei P30 ve Huawei P30 Pro için önemli bir güncelleme yayınlandı. Çift görüşlü video modu güncellemesi bakın cihazda neyi sağlayacak?
Huawei P30 ve P30 Pro için sunulan çift görüş video modu güncellemesi sayesinde kullanıcılar aynı anda telefonun birincil kamerasını ve tele foto lensini kullanarak bölünmüş videolar oluşturabiliyor ve ekranda iki bakış açısını birlikte görebiliyor.
Hem Huawei P30 hem de P30 Pro cihazlarında bulunan çift görüşlü video modu ile yaratıcı video çekimleri yapabilmek mümkün. Aynı anda çift perspektif sunabilen Huawei P30 ve P30 Pro, tamamen yeni olan bu özellikle birlikte kullanıcılarına büyük ölçekli olayları veya bir sahneyi yakalama imkanı sağlıyor. Bu özelliği kullanabilmek için kamera arayüzünden diğer kısmına girip “Çift Görünüm” seçeneğine dokunmanız yeterli olacak. Ayrıca, bu özellik sayesinde hem yatay hem de dikey videolar çekilebiliyor.
Profesyonel kalitede fotoğraf ve video çekim imkanı sunan Huawei, P30 ve P30 Pro'daki çift görüşlü video modu güncellemesiyle birlikte;
Daha fazla arka plan ve çevresindeki nesnelerle geniş bir manzara yakalama imkanı,
Bölünmüş ekran yoluyla istenen konulara 15 kata kadar yakınlaştırma,
Aynı anda geniş açı ve yakın plan olmak üzere iki farklı açıyla birden çekim,
Özel anların sanatsal ve yaratıcı videolarla çekilmesini sağlıyor.
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