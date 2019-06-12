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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
12.06.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Huawei P30 Pro için çift görüşlü video modu güncellemesi

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Huawei P30 Pro için çift görüşlü video modu güncellemesi

Huawei'nin özellikle kamerasıyla dikkat çeken yeni akıllı telefonları Huawei P30 ve Huawei P30 Pro için önemli bir güncelleme yayınlandı. Çift görüşlü video modu güncellemesi bakın cihazda neyi sağlayacak?

Huawei P30 ve P30 Pro için sunulan çift görüş video modu güncellemesi sayesinde kullanıcılar aynı anda telefonun birincil kamerasını ve tele foto lensini kullanarak bölünmüş videolar oluşturabiliyor ve ekranda iki bakış açısını birlikte görebiliyor. 

Hem Huawei P30 hem de P30 Pro cihazlarında bulunan çift görüşlü video modu ile yaratıcı video çekimleri yapabilmek mümkün. Aynı anda çift perspektif sunabilen Huawei P30 ve P30 Pro, tamamen yeni olan bu özellikle birlikte kullanıcılarına büyük ölçekli olayları veya bir sahneyi yakalama imkanı sağlıyor. Bu özelliği kullanabilmek için kamera arayüzünden diğer kısmına girip “Çift Görünüm” seçeneğine dokunmanız yeterli olacak. Ayrıca, bu özellik sayesinde hem yatay hem de dikey videolar çekilebiliyor. 

Profesyonel kalitede fotoğraf ve video çekim imkanı sunan Huawei, P30 ve P30 Pro'daki çift görüşlü video modu güncellemesiyle birlikte; 

Daha fazla arka plan ve çevresindeki nesnelerle geniş bir manzara yakalama imkanı,
Bölünmüş ekran yoluyla istenen konulara 15 kata kadar yakınlaştırma,
Aynı anda geniş açı ve yakın plan olmak üzere iki farklı açıyla birden çekim,
Özel anların sanatsal ve yaratıcı videolarla çekilmesini sağlıyor.

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