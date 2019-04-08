Huawei P30 Pro hakkında merak ettiğiniz her şey

Huawei’nin yeni P30 serisi gücünü 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen sekiz çekirdekli Kirin 980’den alıyor. Bu işlemciyi bir yerlerden hatırlıyor olabilirsiniz, zira bu işlemci geçtiğimiz aylarda tanıtılan Mate 20 serisine de güç veriyor.

Mali-G76 MP10 GPU’nun yer aldığı Kirin 980 yüksek performans ihtiyacında 2.6 GHz hızında çalışan iki adet Cortex A76, günlük kullanımda ise 1.92 GHz hızında çalışan iki adet Cortex A76 çekirdeğinden yararlanıyor. Müzik gibi hafif işlemler için ise 1.8 GHz hızında çalışan dört adet Cortex A55 çekirdeği kullanılıyor.

Bununla birlikte P30 Pro modelinde 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile 8 GB RAM ve 128 – 256 -512 GB depolama seçenekleri bulunacak. Ülkemizde satışa sunulacak model 6 GB RAM ve 128 GB depolama varyasonu olacak.

P30 Pro’nun 6.47 inç büyüklüğündeki OLED ekranı 1080×2340 piksel çözünürlük ve 338 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Mate 20 Pro‘daki 2K ekranın aksine yeni amiral gemisinde daha düşük çözünürlüklü bir ekran tercih edilmiş.





HDR10 destekli bu ekran aynı zamanda parmak izi okuyabiliyor. Ekran üzerinde damla çentiği olarak tanımlanan ve sadece ön kamerayı barındıran bir çentik var.

Huawei P30 Pro’nun arka tarafında 40 Megapiksel çözünürlüğünde olan ve f/1.6 diyaframa sahip olan geniş açılı bir ana kamera yer alıyor. Bu kameraya 20 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı f/2.2, 8 Megapiksel çözünürlüğünde 5x optik yakınlaştırma sağlayan periscope kamera ve ToF sensörü eşlik ediyor.

AIS + OIS’e sahip olan P30 Pro, 4K 60 FPS video kaydı gerçekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra 409.600 ISO değerine ulaşılabiliyor olması, düşük ışık altında ve gece yapılan çekimlerde cihazı oldukça iddialı hale getiriyor.

Bununla birlikte 5x optik, 10x hybrid ve 50x dijital yakınlaştırma sunuluyor.

Ön tarafta yer alan 30 Megapiksel çözünürlüğündeki f/2.0 diyaframa sahip kamera ise hem daha iyi öz çekimler yapılmasını sağlıyor. Hem de P20 Pro ve Mate 20 Pro ile benzer şekilde hızlı bir yüz tanıma deneyimi sunuyor.





2.5 cm’den süper macro fotoğraflar çekebilen P30 Pro Super Portre özelliğine de sahip. Super Portre için hem yapay zeka hem de yenilenen HDR algoritması devreye giriyor ve karanlık ortamlarda da iyi portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz.

Ahizenin yer almadığı P30 Pro’da ses ekrandan iletiliyor. Ahize tarafında hoparlör olmadığı için sadece ses USB-C bağlantısının yanında yer alan ızgaradaki tek hoparlörlerden çıkıyor.

WiFi 802.11 AC, NFC, Bluetooth 5.0, kızılötesi gibi kablosuz bağlantılar sunan P30 Pro’da sadece USB Type C portu yer alıyor. 3.5mm jack bağlantısı firmanın daha önceki amiral gemisi modellerinde olduğu gibi yer almıyor.

Android 9 Pie ve EMUI 9.1 arabirimiyle gelen P30 Pro, 4200 mAh kapasiteli bir bataryadan besleniyor. Yine, 40 Watt gücündeki Huawei SuperCharge adaptörü kutu içerisinden çıkıyor. P30 Pro sadece yarım saatte yüzde 70 şarj olabiliyor.

Ayrıca Mate 20 Pro’daki gibi 15 Watt’lık kablosuz şarj ve kablosuz ters şarj özellikleri de P30 Pro’da yer alıyor.





Huawei Mate 20 Pro ve Huawei P30 Pro



HUAWEI P30 PRO TÜRKİYE FİYATI

Huawei’nin P30 ve P30 Pro modelleri ülkemizde satışa çıkıyor. İki farklı versiyonu bulunan P30 Pro, tercihe göre 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ya da 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile satın alınabiliyor. 6 GB RAM / 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 6.999 TL’lik fiyat etiketine sahip olan Huawei P30 Pro’nun 8 GB RAM / 256 GB depolama alanı sahip versiyonu 7.999 TL’lik fiyat ile satın alınabiliyor.

6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Huawei P30 modelinin fiyatı ise 5.699 TL olarak açıklandı.