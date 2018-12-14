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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
14.12.2018 - 07:18, Son Güncelleme:

Huawei P30 Pro geliyor! Bakın hangi özelliklere sahip olacak?

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Huawei P30 Pro geliyor! Bakın hangi özelliklere sahip olacak?

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, yeni oyuncağı Huawei P30 Pro'nun üzerinde çalışıyor. Ancak şirkete yakın kaynaklar bugünden yeni cihazla ilgili önemli ipuçlarını internette paylaştı.

Huawei Mate 20 Pro ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran teknoloji devi bu kez P serisine yeni bir halka eklemek niyetinde. Şirkete yakın kaynaklar, Huawei P30 Pro model cihazın varlığından bahsederken, bazı özelliklerini de bugünden gün yüzüne çıkarmış durumda. Huawei P30 Pro, tıpkı Mate 20 Pro modelinde olduğu gibi çentikli ve kavisli bir ekran tasarımı ile karşımıza çıkacağı belirtiliyor. Bunun haricinde ise, merakla beklenen P30’un ekranını ise Huawei’nin AMOLED ekran tedarikçisi BOE üretileceğini de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Standart P30′un ekran tasarımı ile ilgili de bir takım bilgilerin yer aldığı raporda, Huawei P30‘un Infinity-O ekran tasarımıyla da çıkacağı ön görülüyor.

Leica iş birliği ile kamera deneyimi ve performansı konusunda çok işler çıkartan Huawei, P30 modelleriyle de sektöre damgası vurmayı hedefliyor.

Şirkete yakın kaynaklarca aktarılan bilgiler ışığında P30′un 3 adet arka kamera ile geleceği belirtiliyor. Söz konusu bu kameralar ise 38 MP ana, 20 MP ikinci ve 12 MP geniş açı kamera sensörü olacağı tahmin ediliyor.

Tüm bunların haricinde Huawei’nin yapay zekası ile dikkat çeken Kirin 980 işlemcisi ile geleceğine kesin gözüyle bakılan Huawei P30 modelinin 8 GB RAM kapasitesine sahip olacağı da paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Yine aynı şekilde 7 nm Kirin 980 işlemcisinden gücünü olan P30 Pro modelinin ise 10 veya 12 GB‘lık RAM seçeneği ile tanıtılması bekleniyor.

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