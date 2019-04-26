Huawei P30 Pro değişiyor! İşte yeni gelen özellikler
Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin yeni amiral telefonu Huawei P30 Pro, sessiz sedasız yeni bir güncelleme aldı. Güncellemenin yüklenmesiyle birlikte telefonlarda bakın neler değişiyor?
Huawei P30 Pro için yeni güncelleme yayınlandı. Kademeli olarak kullanıcılara sunulan güncelleme, daha çok telefonun kameraları için iyileştirmeler yapıyor. Huawei P30 Pro'nun öne çıkan özelliklerinden biri olan gece modunda iyileştirme yapan güncelleme, düşük ışıkta Super Zoom özelliğinin kullanılmasıyla fotoğrafların daha da iyileştirilmesini sağlıyor.
Güncellemenin bu özelliğini test etmek istesek de, henüz tüm Huawei P30 Pro'lara güncelleme açılmadığından Türkiye'de yayınlanmasını bekliyoruz; ancak birkaç gün içinde güncellemenin yayınlanacağını söyleyebiliriz.
Huawei P30 Pro'nun yayınlanan bu son güncellemesi, aynı zamanda parmak izi tarayıcısında da bir dizi iyleştirme yapıyor. Ekrana gömülü parmak izi teknolojisini kullanan cihaz, bu güncelleme sonrası parmak izine daha da hassas olacak. Böylece parmak izini okutup hızlıca telefonu açabilmek artık mümkün.
Güncellemeye şimdilik sadece Hindistan sınırları içinde ulaşılabiliyor.
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