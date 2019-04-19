Huawei P30 Pro artık iPhone'ların özelliğini kullanacak
iOS 12 ile karşımıza çıkan ve artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanılmasıyla sağlanan ölçüm uygulaması Measure artık Huawei P30 Pro'da da kullanılabiliyor. Peki ama nasıl?
iOS 12 ile birlikte Measure uygulaması büyük ilgi görmüş ve kullanıcılar bu sayede telefonlarının kamerasını kullanarak bir nesnenin ebatlarını yani ölçümünü canlı olarak görebiliyordu. Şimdi bu özelliği artık Huawei P30 Pro model telefonlarda da görmeye başlayacağız. Cihazların arka yüzünde bulunan ve iki kameraya eşlik eden ToF sensöründen faydalanan yeni sistem ile Huawei ilk kez böylesi bir teknolojiyi kullanıcılarına sunmuş oluyor.
Ancak şimdilik bu özellik sadece Çin sınırları içinde kullanılabiliyor ve güncellemenin dünya genelinde bulunan Huawei P30 Pro'lara ne zaman geleceği net değil.
Yeni uygulamanın Huawei P30 Pro'larda nasıl çalıştığını görmek için aşağıdaki YouTube görüntülerine göz atabilirsiniz.
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