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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
17.02.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Huawei P30 Pro adım adım yaklaşıyor! Özellikleri belli oldu

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Huawei P30 Pro adım adım yaklaşıyor! Özellikleri belli oldu

Çinli telefon üreticisi Huawei, yeni amiral oyuncağını sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Huawei P30 ve Huawei P30 Pro adını taşıması beklenen yeni modellerin özellikleri ise şimdiden netleşti. Bakın Çinlilerin yeni telefonları nasıl olacak?

Huawei Mate 20 Pro telefonuyla geçen yıla damga vuran ve tersine şarj özelliğiyle çok konuşulan Çinli teknoloji üreticisi Huawei, bu kez Huawei P30 ve Huawei P30 Pro için kolları sıvadı. Cihaza ait net görüntüler henüz internete sızmasa da, teknik özellikleri bugünden belli olmuş durumda. Öncelikle her iki cihazda da Full HD ekran bulunacak. 6.5 inç'lik dev bir ekranla gelmesi beklenen telefon, 2340x1080 piksel çözünürlük sunacak.

Diğer yandan Huawei P30 ile Huawei P30 Pro arasındaki en büyük park arka yüzde yer alan kameralar olacak. P30 modelinde 3 kamera, Huawei P30 Pro'da ise 4 kamera yer alacak. Ancak bu kameraların teknik detayları henüz netleşmiş değil.

128 GB dahili depolama alanıyla gelmesi kuvvetle muhtemel yeni Huawei telefonlarda 12 GB RAM olacak. Bu da uygulamaların, yani bizzat telefonun oldukça hızlı çalışacağı ve yüksek performans sunacağını gözler önüne seriyor. Aynı zamanda piyasada şu an 12 GB RAM'li bir telefon da bulunmuyor. 

Huawei P30 Pro adım adım yaklaşıyor Özellikleri belli oldu


Ön yüzünde 24 MP kamera bulunması beklenen Huawei P30 ve Huawei P30 Pro'da 22.5W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4300 mAh batarya bulunacak. Ayrıca Bluetooth 5.0, NFC gibi teknolojileri desteklemesi bir yana artık bir standart halini alan USB Type-C arabirimi bu cihazlarda da kullanılacak.

Android 9.0 Pie işletim sistemi yüklü olarak gelmesi beklenen telefonların çıkış tarihi ve fiyatı ise belirsizliğini koruyor. 

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