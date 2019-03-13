Huawei P30 özellikleri belli oldu! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Huawei P30, Huawei P30 Lite ve Huawei P30 Pro, bu ay sonunda Paris'te yapılacak bir etkinlik eşliğinde dünyaya duyurulacak. Ancak telefonların tanıtımından haftalar önce özellikleri internete sızmış durumda. İşte Huawei P30'un muhtemel özellikleri...
Huawei P30, Çinli telefon üreticisi Huawei'nin piyasaya çıkardığı en iyi telefon serisi olacak. Daha uygun fiyatla gelmesi beklenen Huawei P30 Lite'ın yanı sıra Huawei P30 ve Huawei P30 Pro da bu modele eşlik edecek. Huawei P30'un 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor. Depolama hafızası söz konusu olduğunda ise cihazın 128 GB kapasite sunacağı düşünülüyor.
Huawei P30 Pro modeli ise en alt seviye olarak 8 GB RAM barındıracak; beraberinde 128 GB ve 256 GB depolama kapasitesi modellerle gelecek. Huawei P30 ve Huawei P30 Pro'nun gücünü alacağı işlemci ise Huawei Mate 20 Pro'da olduğu gibi Kirin 980 olacak. Huawei P30 Lite'ta ise Kirin 710 işlemci bulunacak.
Gelelim ekran boyutlarına... 6.5 inç'lik ekranla gelecek Huawei P30 Pro'nun aksine Huawei P30'un ekranı 6.1 inç büyüklüğünde olacak.
Kamera yapısının üzerinde ise ayrıca durmak gerekiyor. Huawei P30 Pro arkasında dikey olarak konumlandırılmış dörtlü kamera sistemi taşıyor. Bu dörtlü kameranın hemen yanında flaş ve üç boyutlu algılama amacıyla ToF sensörü yer alıyor. Modeldeki kamera sisteminin merkezinde 1/1.8 inç boyuta sahip 38 megapiksel Sony IMX607 sensör yer alıyor.
Huawei P30'da ise üçlü kamera kurulumu olacak. Bu noktada Huawei Mate 20 Pro ile kamera yapısının hemen hemen aynısı olacağını da söyleyebiliriz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle