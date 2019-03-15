Huawei P30 öncesi sürpriz telefon ortaya çıktı!
Çinli telefon üreticisi Huawei'nin uzun süredir iki ekranlı bir telefon modeli üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Peki iki ekranlı telefon nasıl görünüyor? İkinci ekran ne işe yarayacak?
Gözler 26 Mart tarihine, Huawei P30 lansmanına çevrilmişken, Çinli şirketten sürpriz bir adım geldi. Huawei, çift ekranlı yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Şirketin aldığı yeni bir patent ile ortaya çıkan çift ekranlı telefon modeli, telefon pazarına yeni bir soluk getirebilir. Halihazırda ZTE ve Vivo'nun çift ekranlı telefon modelleri satışa sunulmuş durumda; ancak Huawei gibi küresel ölçekte yüksek satış hacimlerine ulaşan bir şirketin de böylesi bir telefon yapması önemli bir gelişme.
Cihazın patent görüntülerine baktığımızda arka yüzünde üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Kameraların hemen alt kısmında ise ikinci ekran göze çarpıyor. Ancak ufak bir ekrandan söz ediyoruz; yani ana ekranda olduğu gibi her şeyi rahatça görüntüleyebileceğimiz bir ekran değil.
Ön ekrana geldiğimizde ise ince de olsa çerçeve yapısının korunduğu görülüyor. Diğer yandan ön kamera yapısı da su damlası çentik tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İkinci ekranın daha çok bildirim merkezi olarak kullanılacağı düşünülürken, patent hakkında yeni detaylar ilerleyen haftalarda ortaya çıkacak gibi görünüyor.
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