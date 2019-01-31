Huawei P30 Lite'ın özellikleri belli oldu
Huawei'nin bu yıl içinde tanıtmayı planladığı amiral telefonlarından Huawei P30 Lite'ın muhtemel özellikleri belli oldu. İnternete sızan bilgilere bakıldığında bakın bizi nasıl bir telefon bekliyor?
Huawei, bu yıl Huawei P30 ve P30 Lite model telefonlarıyla kullanıcılarının karşısına çıkacak. P30 Pro'ya kıyasla orta segment bir telefon olan Huawei P30 Lite'ın özellikleri ise bugünden belli olmuş durumda. Marie Claire kod adıyla belirtilen telefonun 1080x2312 piksel ekran çözünürlüğü sunduğu dikkat çekerken, diğer yandan ekranında çentikli bir tasarım olduğu göze çarpyor.
6 inç büyüklüğünde bir ekranla gelmesi beklenen Huawei P30 Lite'ın işlemcisi ise yine Huawei'nin ürettiği Kirin 710 olacak. Arka yüzünde üç kamerası bulunan telefonun Android Pie işletim sistemi altında çalışıyor.
Arka yüzündeki ana kameranın çözünürlüğü henüz bilinmezken, ana kameraya 16 MP + 2 MP kameralar eşlik ediyor.
Cihaz aynı zamanda 18W şarj cihazı ile birlikte gelecek.
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