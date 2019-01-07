Huawei P30 Lite'in görüntüleri ortaya çıktı
Huawei'nin yeni yıla damga vurması beklenen P30 serisi telefonlarından bütçeye uygun model Huawei P30 Lite'a ait ilk görüntü internete sızdı.
Çin merkezli teknoloji devi Huawei, bu yıl yine üç farklı telefonla dikkatleri üzerine çekecek. Huawei P30, Huawei P30 Lite ve Huawei P30 Pro ismini taşıması muhtemel bu yeni modellerden P30 Lite, bütçeye uygun bir telefon olacak. Cihazla ilgili teknik detaylar henüz netleşmiş olmasa da, şirkete yakın kaynaklardan cihaza ait ilk görüntü internete servis edildi. Telefonun arka yüzünün görünmediği görüntüde kılıfa bakarak fikir sahibi olabiliyoruz.
Çift kamera ile gelmesi beklenen cihazın arka yüzünde parmak izi tarayıcı dikkat çekerken, cihazın ön yüzü de net bir şekilde görülüyor.
Nokta çentikle dikkat çeken Huawei P30 Lite, 6 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Full HD+ çözünürlük sunan cihazda çift kamera lensi ve LED flaş bulunurken, diğer yandan 3.5 mm kulaklık girişi de ihmal edilmemiş. Ayruca USB Type-C arabirimini kullanan Huawei P30 Lite'un fiyatı ile ilgili ise net bir bilgi henüz bulunmuyor.
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