Huawei P30 lite: Uygun fiyatlı telefon arayanlara...

Huawei P30 lite, sahip olduğu tasarımdan güçlü sensör bileşenlerine, yapay zekalı işlemcisinden ve akıllı kamera teknolojisine kadar pek çok yönüyle dikkat çekiyor. Huawei P30 lite, fotoğraf, estetik ve akıllı teknolojilerde Huawei'nin mükemmeliyet arayışını temsil ediyor. Diğer P serisi modeller gibi, HUAWEI P30 lite da mobil fotoğrafçılık ustası. Yapay zeka destekli 48 MP + 8MP Ultra Geniş Açı Kamera ile mobil fotoğrafçılığa daha fazla imkan sunan P30 lite, Kirin 710 ve 128GB depolama ile kullanıcılar için daha akıllı bir performans da sunuyor.



Huawei P30 lite ile kullanıcılar üç şık renk arasından seçim yapabilir: Siyah, kristal beyazı ve mavi. Şık renk şeması ve canlı renkli film, dinamik ve fütüristik bir görünüm oluşturmak için bu modelde birleştiriliyor. Diğer yandan cihaz, video zil seslerini doğal olarak destekleyerek kullanıcılar telefon görüşmelerini cevaplaması için eğlenceli bir seçenek sunuyor.



Yeni kaplama teknolojisiyle, canlı, güzel ve romantik renkler cihazın arkasında parlıyor. İki film içeren kaplamalardan ilki, üzerine lazerle işlem görmüş bir filmin tabaka halinde bırakıldığı bir gradyan kaplamasıyla boyanıyor. Işığı yansıtan ve dağıtan ince dokulara sahip üst katman, özellikle güneş ışığı altında cihaza farklı bir parlaklık kazandırıyor.



Geniş açılı, birincil ve ikincil merceklerden oluşan üçlü arka kameraya sahip olan HUAWEI P30 lite, 48MP + 8MP Ultra Geniş Açı kamerasıyla, kullanıcıların daha iyi fotoğraf ve video kayıtları almalarını sağlıyor. Huawei’nin güçlü yapay zeka algoritmaları ile desteklenen HUAWEI P30 lite’ın arka kamera sistemi, çok yönlü kullanımıyla, her türlü açıyı yakalamaya ve arkadan aydınlatmalı sistemiyle düşük ışık koşullarında bile ışığın çok daha iyi yakalanmasını sağlıyor.





Huawei, P30 lite modelinde alan derinliğini algılamak için 48MP birincil lens, Ultra Geniş Açı lens ve alan bilgisine sahip profesyonel bir üçlü kamera sistemi kullanıyor. Ayrıca, Huawei’nin kayıpsız yakınlaştırma teknolojisi, telefoto efektlerini, profesyonel fotoğrafçılık ekipmanları gibi 2X optik yakınlaştırmaya eşdeğer olacak şekilde yükseltiyor. Huawei’nin üstün gece modu sayesinde Huawei P30 lite, ışık koşullarından bağımsız olarak iyi fotoğraflar çekebiliyor.

Huawei P30 lite, ultra geniş açılı lensi entegre eden sektördeki ilk cep telefonlarından biri olma özelliğine sahip. 8MP kameraya takılan 120 derecelik Ultra Geniş Açılı lens ile bu üçlü kamera, kullanıcıların iki kat daha geniş görmelerini ve dünyanın daha fazlasını yakalamalarını sağlıyor.



Huawei P30 lite fotoğraflarda standart 78 derecelik Geniş Açı lenslerden yaklaşık 2,4 kat daha fazla içerik yakalayabiliyor.

P30 lite, hareketi 16 kat daha yavaş bir hızda gösteren 480 fps süper yavaşlatma özelliğini sunuyor. Bu özellik, kullanıcıların dikkatinden kaçabilecek olan güzel anların da keşfedilmesine olanak sağlıyor.