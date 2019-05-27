Huawei P30 Lite Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı
Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin yeni telefonlarından Huawei P30 Lite, Türkiye'de satışa çıktı. İşte yeni Huawei telefonun tüm özellikleri ve fiyatı...
Huawei, P30 ve P30 Pro modellerinin ardından bu kez P30 Lite Türkiye'de telefon pazarına giriş yaptı. 128 GB hafızası ile gelen ve 4 GB RAM’e sahip P30 lite, aynı anda iki uygulamayı birden ekranda aktif olarak çalıştırabilecek donanım gücü sunuyor.
Huawei P30 lite, 48 megapiksellik f/1.8 kamera, 120 derece ultra geniş açılı 8 megapiksel kamera ve derinlik algılayan 2 megapiksellik kameralardan oluşan üçlü kamera donanımı ve yapay zeka destekli 24 megapiksel f/2.0 selfie kamerası ile tüm görüntüleme ve fotoğraf ihtiyaçlarını karşılıyor.
P30 lite’ın 6,15 inçlik 2312 x 1080 piksel çözünürlükteki FHD+ ekranı, çekilen fotoğraf ve videoların daha iyi şekilde görüntülenmesini sağlıyor. Kenarları kıvrımlı 3D arka panel ve içeriğin engellenmeden görüntülenmesini sağlayan Dewdrop ön kamera tasarımı işlevselliği artırıyor.
Sekiz çekirdekli Kirin 710 işlemcisinden gücünü alan P30 lite’ın 3340 mAh pili ile uzun kullanım süresi de kullanıcılara sunuluyor. 9 volt ve 2 amperlik 18 W/h güç sağlayan C tipi USB uyumlu Quick Charge adaptörü ile P30 lite, çok kısa sürelerde şarj edilebiliyor. Tüm bu bileşenler ise yalnızca 7,4 milimetre kalınlığındaki telefon gövdesinde bulunuyor. HUAWEI P30 lite’ın boyu 152,9 milimetreyken, eni ise 72,7 milimetre.
Mavi, Siyah ve Beyaz renk seçenekleri bulunan P30 lite'ın fiyatı ise 3.499 TL.
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