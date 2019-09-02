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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
02.09.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

Huawei P30 lite nasıl fotoğraf çekiyor?

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Huawei P30 lite nasıl fotoğraf çekiyor?

Yapay zeka algoritmalarıyla desteklenen kameraya sahip Huawei P30 lite, kamerasıyla öne çıkan bir telefon. Peki cihaz nasıl fotoğraf çekiyor?

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei P30 lite alan derinliğini algılamak için 48MP birincil lens, ultra geniş açı lens ve alan bilgisine sahip bir üçlü kamera sistemi kullanıyor. Ayrıca, Huawei'nin kayıpsız yakınlaştırma teknolojisi, telefoto efektlerini, profesyonel fotoğrafçılık ekipmanları gibi 2X optik yakınlaştırmaya eş değer olacak şekilde yükseltiyor.

Gece modu sayesinde Huawei P30 lite, ışık koşullarından bağımsız olarak herhangi bir zamanda, her an yüksek kaliteli fotoğraflar çekebiliyor.

Geniş açılı, birincil ve ikincil merceklerden oluşan üçlü arka kameraya sahip olan Huawei P30 lite, 48MP + 8MP ultra geniş açı kamerasıyla kullanıcıların fotoğraf ve video kayıtları almalarını sağlıyor. Huawei'nin yapay zeka algoritmaları ile desteklenen Huawei P30 lite'nin arka kamera sistemi, çok yönlü kullanımıyla her türlü açıyı yakalamaya ve düşük ışık koşullarında bile ışığın yakalanmasını sağlıyor.

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