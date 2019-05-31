Huawei P30 Lite: Mobil fotoğrafçılık için yeni çözüm
Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin geçtiğimiz günlerde Türkiye dahil dünya genelinde satışa sunduğu yeni akıllı telefonu Huawei P30 Lite, özellikle fotoğraf çekmekle yakından ilgilenenlere hitap ediyor. İşte Huawei P30 Lite'ın öne çıkan özellikleri ve Türkiye fiyatı...
Huawei P30 Lite, P Serisi cihazların en yeni temsilcisi. Geniş açılı, birincil ve ikincil merceklerden oluşan üçlü arka kameraya sahip olan HUAWEI P30 lite, 48MP + 8MP Ultra Geniş Açı kamerasıyla, kullanıcıların daha iyi fotoğraf ve video kayıtları almalarını sağlıyor. Huawei’nin güçlü yapay zeka algoritmaları ile desteklenen HUAWEI P30 lite’ın arka kamera sistemi, çok yönlü kullanımıyla, her türlü açıyı yakalamaya ve arkadan aydınlatmalı sistemiyle düşük ışık koşullarında bile ışığın çok daha iyi yakalanmasını sağlıyor.
Kullanıcıların bir akıllı telefon kamerasının ne yapması gerektiğine dair beklentileri gün geçtikçe artıyor. Bu alada oldukça iddialı olan Huawei, P30 lite modelinde alan derinliğini algılamak için 48MP birincil lens, Ultra Geniş Açı lens ve alan bilgisine sahip profesyonel bir üçlü kamera sistemi kullanıyor. Ayrıca, Huawei’nin kayıpsız yakınlaştırma teknolojisi, telefoto efektlerini, profesyonel fotoğrafçılık ekipmanları gibi 2X optik yakınlaştırmaya eşdeğer olacak şekilde yükseltiyor. Huawei’nin üstün gece modu sayesinde Huawei P30 lite, ışık koşullarından bağımsız olarak iyi fotoğraflar çekebiliyor.
DAHA GENİŞ GÖRMEK İÇİN 8MP ULTRA GENİŞ AÇI LENS
Huawei P30 lite, ultra geniş açılı lensi entegre eden sektördeki ilk cep telefonlarından biri olma özelliğine sahip. 8MP kameraya takılan 120 derecelik Ultra Geniş Açılı lens ile bu üçlü kamera, kullanıcıların iki kat daha geniş görmelerini ve dünyanın daha fazlasını yakalamalarını sağlıyor.
Huawei P30 lite fotoğraflarda standart 78 derecelik Geniş Açı lenslerden yaklaşık 2,4 kat daha fazla içerik yakalayabiliyor.
P30 lite, hareketi 16 kat daha yavaş bir hızda gösteren 480 fps süper yavaşlatma özelliğini sunuyor. Bu özellik, kullanıcıların dikkatinden kaçabilecek olan güzel anların da keşfedilmesine olanak sağlıyor.
Huawei P30 Lite'ın Türkiye fiyatı ise 3500 TL.
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